Media: Wpływowy przewoźnik może zrezygnować z lotów do Rosji

- Ostatnie wydarzenie było nieco bardziej niepokojące - ocenił Clark w poniedziałek na dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych w New Delhi.

- W miarę jak sprawy stają się nieco bardziej dotkliwe, jeśli mogę użyć tego słowa, będziemy to wszystko analizować - zapowiedział.

Jak ocenia agencja, od początku wojny Ukraina od czasu do czasu atakuje Moskwę za pomocą dronów, "ale częstotliwość i intensywność ataków znacznie nasiliły się w maju". Zaznaczono, że sygnalizuje to zmianę ukraińskiej taktyki i "podkreśla rosnącą zdolność Kijowa do testowania rosyjskiej obrony powietrznej - potencjalnie zwiększając problemy gospodarcze i presję logistyczną na rosyjską stolicę".