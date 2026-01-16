W skrócie Szefowie MSZ Francji i Łotwy uznali Władimira Putina za główną przeszkodę dla pokoju na Ukrainie i nie dostrzegli oznak zmiany jego stanowiska.

Donald Trump stwierdził, że przeszkodą w zawarciu porozumienia jest Wołodymyr Zełenski, a Putin jest jego zdaniem gotowy do układu.

Wizyta ministra spraw zagranicznych Francji w Rydze była związana z rocznicą uznania niepodległości Łotwy.

"Naszym wspólnym priorytetem jest osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz powstrzymanie Rosji, ponieważ zapewni to najlepszą gwarancję bezpieczeństwa dla Europy i całego obszaru euroatlantyckiego" - zadeklarowali w czwartek ministrowie spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot oraz Łotwy Baiba Braże.

Wojna w Ukrainie. Łotwa i Francja zgodne: Przeszkodą dla pokoju jest Putin

Według łotewskiej minister obecnie, w związku z wysiłkami na rzecz pokoju na Ukrainie, "nie widać sygnałów, by Rosja była gotowa do zmiany swojego stanowiska, ale przeciwnie: dąży do realizacji celów strategicznych, tj. podporządkowania Ukrainy i zniszczenia ukraińskiej suwerenności, a także rozpadu NATO w celu rewizji europejskiej architektury bezpieczeństwa".

Wizyta szefa francuskiej dyplomacji odbyła się w związku z obchodzoną w styczniu 105. rocznicą uznania niepodległości Łotwy przez społeczność międzynarodową po I wojnie światowej.

Donald Trump: Wołodymyr Zełenski jest przeszkodą

Innego zdania na temat negocjacji pokojowych jest prezydent USA Donald Trump, według którego głównym problemem w osiągnięciu porozumienia jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Myślę, że on (Putin - red.) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - stwierdził w rozmowie z agencją Reutera.

Amerykański przywódca, zapytany, co stoi na przeszkodzie, odparł: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.

"Trump często krytykował zarówno prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i Zełenskiego, ale tym razem wydawał się być bardziej pesymistyczny w stosunku do prezydenta Ukrainy" - zaznaczył Reuters.

