- Takie wyjazdy są regularnie w planach burmistrza . Od 2022 roku, od początku wojny, co kilka miesięcy przekazywano i przywożono znaczną liczbę samochodów. Tym razem było to około 20 pojazdów - stwierdził.

Portal LSM.lv informuje, że do ataku miało dojść w pobliżu linii frontu. Burmistrz miał od razu otrzymać pomoc medyczną, a obrażenia nie są na tyle poważne, by nie mógł on wrócić na Łotwę o własnych siłach. Łotewskie MSZ podało, że skontaktowało się z rannym burmistrzem, który zapewnił, że nie potrzebuje pomocy konsularnej i sam wróci do kraju.