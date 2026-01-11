W skrócie Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił projekt opracowania nowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu dla Ukrainy.

Minister obrony John Healey podjął decyzję po swojej wizycie na Ukrainie podczas rosyjskiego ataku rakietowego.

Trwa poszukiwanie firm do realizacji kontraktu na produkcję pierwszych trzech testowych pocisków w ramach projektu Nightfall.

W ramach projektu o nazwie "Nightfall" rząd brytyjski ogłosił konkurs na szybkie opracowanie pocisków balistycznych odpalanych z lądu, które mogłyby przenosić głowicę bojową o masie do 200 kg na odległość ponad 500 km.

Wcześniej w niedzielę o nowym projekcie rządu w Londynie napisał brytyjski dziennik "The Sun".

Według gazety minister obrony tego kraju John Healey podjął decyzję o opracowaniu potężnego pocisku dla ukraińskiego wojska po wizycie w piątek na Ukrainie, po zmasowanym rosyjskim ataku.

Brytyjski minister obrony o ataku rakietą Oriesznik: Nie będziemy tego tolerować

Healey powiedział "The Sun", że momencie gdy obwód lwowski został zaatakowany hipersoniczną rakietą Oriesznik, on był w podróży do Kijowa na tyle blisko ostrzału, że słyszał odgłosy syren alarmowych. Pociąg, którym jechał, został w pewnym momencie awaryjnie zatrzymany.

- To był poważny moment, dobitne przypomnienie o nawałnicy dronów i pocisków uderzających w Ukraińców w ujemnych temperaturach. Nie będziemy tego tolerować, jesteśmy zdecydowani przekazać najnowocześniejszą broń w ręce Ukraińców, którzy będą nią walczyć - powiedział minister gazecie.

Wielka Brytania ogłosiła kontrakt. Chce pomóc Ukrainie

John Healey podkreślił, że zachodni sojusznicy są nadal zdeterminowani, by wywierać presję na przywódcę Rosji Władimira Putina, aby zmusić go do negocjacji.

Dodał, że Wielka Brytania rozpocznie także produkcję najnowocześniejszych dronów Octopus do przechwytywania rosyjskich pocisków.

Jak pisze "The Sun", obecnie trwają poszukiwania brytyjskich firm do realizacji kontraktu o wartości dziewięciu milionów funtów na zaprojektowanie, opracowanie i dostarczenie pierwszych trzech pocisków testowych w ramach projektu "Nightfall".

