Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Londyn reaguje na rosyjskie ataki. Szykuje nową broń dla Ukrainy

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Brytyjski rząd zapowiedział opracowanie nowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu, który ma trafić do Ukrainy broniącej się przed rosyjską agresją. Projekt "Nightfall" zakłada szybkie stworzenie rakiety zdolnej razić cele oddalone o ponad 500 kilometrów. Decyzja zapadła po wizycie szefa resortu obrony Johna Healeya na Ukrainie, w czasie nasilonych rosyjskich ataków.

Start rakiety nad oceanem, unoszący się dym i ogień z silnika rakietowego, betonowe umocnienia oraz infrastruktura nadbrzeżna widoczne na pierwszym planie.
Wystrzelony pocisk balistyczny (zdj. ilustracyjne) AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił projekt opracowania nowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu dla Ukrainy.
  • Minister obrony John Healey podjął decyzję po swojej wizycie na Ukrainie podczas rosyjskiego ataku rakietowego.
  • Trwa poszukiwanie firm do realizacji kontraktu na produkcję pierwszych trzech testowych pocisków w ramach projektu Nightfall.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ramach projektu o nazwie "Nightfall" rząd brytyjski ogłosił konkurs na szybkie opracowanie pocisków balistycznych odpalanych z lądu, które mogłyby przenosić głowicę bojową o masie do 200 kg na odległość ponad 500 km.

Wcześniej w niedzielę o nowym projekcie rządu w Londynie napisał brytyjski dziennik "The Sun".

Zobacz również:

ONZ zwołuje nadzwyczajne posiedzenie. Na ilustracji po lewej stronie znajduje się zdjęcie szczątków Oriesznika po uderzeniu na Lwów
Świat

Atak Rosji blisko granic UE i NATO. ONZ zwołuje nadzwyczajne posiedzenie

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Według gazety minister obrony tego kraju John Healey podjął decyzję o opracowaniu potężnego pocisku dla ukraińskiego wojska po wizycie w piątek na Ukrainie, po zmasowanym rosyjskim ataku.

    Brytyjski minister obrony o ataku rakietą Oriesznik: Nie będziemy tego tolerować

    Healey powiedział "The Sun", że momencie gdy obwód lwowski został zaatakowany hipersoniczną rakietą Oriesznik, on był w podróży do Kijowa na tyle blisko ostrzału, że słyszał odgłosy syren alarmowych. Pociąg, którym jechał, został w pewnym momencie awaryjnie zatrzymany.

    - To był poważny moment, dobitne przypomnienie o nawałnicy dronów i pocisków uderzających w Ukraińców w ujemnych temperaturach. Nie będziemy tego tolerować, jesteśmy zdecydowani przekazać najnowocześniejszą broń w ręce Ukraińców, którzy będą nią walczyć - powiedział minister gazecie.

    Zobacz również:

    Rosjanie uderzyli Oresznikiem w obwód lwowski. Analitycy z ISW wskazują, jaki był cel Putina
    Wojna w Ukrainie

    Nieprzypadkowo uderzyli nieopodal polskiej granicy. Moskwa miała jasny cel

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Wielka Brytania ogłosiła kontrakt. Chce pomóc Ukrainie

      John Healey podkreślił, że zachodni sojusznicy są nadal zdeterminowani, by wywierać presję na przywódcę Rosji Władimira Putina, aby zmusić go do negocjacji.

      Dodał, że Wielka Brytania rozpocznie także produkcję najnowocześniejszych dronów Octopus do przechwytywania rosyjskich pocisków.

      Jak pisze "The Sun", obecnie trwają poszukiwania brytyjskich firm do realizacji kontraktu o wartości dziewięciu milionów funtów na zaprojektowanie, opracowanie i dostarczenie pierwszych trzech pocisków testowych w ramach projektu "Nightfall".

      Zobacz również:

      Ukraińskie wojsko przeprowadziło w nocy atak na trzy platformy wiertnicze (zdj. ilustracyjne)
      Wojna w Ukrainie

      Ukraińcy trafili platformy wiertnicze na Morzu Kaspijskim. Pod Moskwą akcja partyzantów

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializmPolsat News Polityka

      Najnowsze