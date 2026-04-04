W skrócie Bezzałogowe roboty, wzorowane na dronach, coraz szerzej wykorzystywane są na froncie wojny w Ukrainie do celów logistycznych i bojowych.

Lądowe roboty odpowiadają obecnie za 90 proc. logistyki ukraińskiej armii i są używane m.in. do transportu zaopatrzenia, ewakuacji rannych oraz rozmieszczania min.

Rosja również rozwija własne technologie robotyczne, takie jak pojazd elektryczny 'Kurier', który może transportować ładunki oraz prowadzić walkę elektroniczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Tak wygląda współczesna wojna. Armie na całym świecie będą musiały się zrobotyzować - stwierdził w rozmowie z "The Guardian" porucznik Wiktor Pawłow, który pokazał dziennikarzom jedno z najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w wojnie w Ukrainie - bezzałogowe roboty.

Maszyny te, operujące na wzór działających w powietrzu dronów, przybierają różne kształty i mają różne zastosowania - jedne poruszają się na gąsienicach, inne na kołach, niektóre rozwożą zaopatrzenie dla żołnierzy na linii frontu, kolejne rozmieszczają miny. Wszystkie jednak decydują o obliczu współczesnej wojny.

Wojna w Ukrainie. Bezzałogowe roboty uderzają na pozycje Rosji

W realiach wojny z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych technologii i pola bitwy opanowanego przez drony, przemieszczanie się żołnierzy staje się skrajnie niebezpieczne - i tym samym nieefektywne.

Lądowe roboty odpowiadają obecnie za 90 proc. logistyki ukraińskiej armii. W styczniu siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły 7 tys. operacji z użyciem bezzałogowych pojazdów piechoty. Ich znaczenie systematycznie wzrasta, coraz częściej też zastępują ludzką piechotę. Często są wyposażone w zdalnie sterowane karabiny i granatniki, są też w stanie rozmieszczać miny.

"Zeszłego lata robot-kamikadze z ładunkiem 200 kg materiałów wybuchowych przemierzył 20 km do budynku wykorzystywanej przez rosyjskie wojska szkoły i wysadził go w powietrze" - przytacza "The Guardian".

Część z nich pełni także rolę kurierów - dostarczają żołnierzom na froncie amunicję, opatrunki czy materiały potrzebne do budowy podziemnych schronów. Jeden robot, mniejszy i trudniejszy do zauważenia oraz trafienia niż pojazd opancerzony, może ewakuować z linii frontu nawet trzech rannych.

Ukraina - Rosja. "Linia frontu wygląda jak w 'Terminatorze'"

- To nie są "Gwiezdne wojny", pełne laserów. Linia frontu wygląda bardziej jak w "Terminatorze". Robot lądowy dociera do twojej pozycji i nic nie możesz na to poradzić - zauważył operator dronów z 25. brygady powietrznodesantowej, ps. Bambi.

- Kiedy trafisz człowieka w klatkę piersiową, ten przestaje strzelać. Robot nie czuje bólu, a ten, kto nim steruje i tylko patrzy w ekran, odpowie ogniem - dodał żołnierz.

Jak zauważył minister obrony Ukrainy, Mychajło Fedorow, jeszcze pół roku temu wykorzystanie bezzałogowych robotów naziemnych było sporadyczne.

- Dziś roboty rutynowo wkraczają na obszary wysokiego ryzyka - dostarczają amunicję, zapewniają logistykę i ewakuują rannych tam, gdzie rozmieszczenie personelu stwarzałoby dodatkowe ryzyko - wymienił.

Roboty na linii frontu. Ukraina "na krawędzi kolejnej rewolucji"

Technologia ta jest jednak także w repertuarze Rosjan, którzy opracowują własne maszyny - m.in. pojazd elektryczny "Kurier", który może transportować nawet 250 kg ładunków i prowadzić walkę elektroniczną.

W ocenie Andrija Biłeckiego, dowódcy Trzeciego Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Ukraina stoi "na krawędzi kolejnej rewolucji", po zmianie, którą wywołało rozpowszechnienie użycia dronów.

- Naziemny system robotyki radykalnie zmieni pole bitwy i zastąpi znaczną część żołnierzy, zarówno pod względem logistycznym, jak i bojowym - ocenił.

Źródło: The Guardian

