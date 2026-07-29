W skrócie Atak skierowany był na magazyn największej firmy e-commerce w Riazaniu, Wildberries, oraz spowodował ewakuację pracowników i pożar na terenie przemysłowym.

W wyniku ataku oraz spadających odłamków dronów uszkodzono magazyn Wildberries, budynek mieszkalny. Rannych zostało sześć osób.

Uderzenia objęły także rafinerię należącą do Rosnieftu w Riazaniu oraz bazy na Krymie, a także obiekty wroga w obwodzie braińskim i Doniecku.

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W najnowszym ataku Ukraińcy wzięli na celownik magazyn największej w kraju firmy e-commerce w Riazaniu.

Wildberries przekazała - jak podaje Reuters - że pracowników magazynu ewakuowano. W ostatnich dniach magazyny tego podmiotu stały się głównym celem Ukraińców.

Z informacji przekazanych przez gubernatora obwodu riazańskiego wynika, że w regionie zniszczono 45 bezzałogowych statków powietrznych wroga. Paweł Małkow na Telegramie dodał, że po ataku doszło do pożaru na terenach przemysłowych. Ogień miał pojawić się po upadku odłamków dronów.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Wildberries i rafinerię w Rosji

Lokalne władze podają, że rannych w sumie zostało sześć osób. Prócz magazynu Wildberries uszkodzeniu uległ także dom i budynek mieszkalny.

Z relacji świadków wynika, że kilkukrotnie w nocy uruchamiano syreny alarmowe. Kanał Astra, powołując się na doniesienia mieszkańców, przypomina też o odgłosach licznych eksplozji.

O nowych atakach poinformował też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pisząc o "dalekosiężnych sankcjach" na obiekty, które wspierają kremlowską wojnę.

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Reuters, powołując się na dane Wildberries i lokalne władze, opisuje, że w ciągu ostatnich dni w atakach uszkodzono co najmniej siedem magazynów, niszcząc około 10 proc. powierzchni magazynowych firmy. W efekcie zakłócona została jej działalność, a dziesiątki tysięcy małych firm korzystających z platformy poniosło straty.

Ukraińcy atakują strategiczne obiekty w Rosji

Prócz tego ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował po godz. 9 czasu polskiego, że w Riazaniu zaatakowali także rafinerię ropy naftowej. Ta należy do koncernu Rosnieft i jest jedną z największych w kraju.

Prócz tego wojsko podało informacje o ataku w rejonie Miżwodnego na północno-zachodnim Krymie na bazę szybkich kutrów Floty Czarnomorskiej. Na lokalizacje wroga uderzono też w obwodzie braińskim oraz w Doniecku.

"Siły Obrony Ukrainy będą nadal systematycznie prowadzić działania zmierzające do powstrzymania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej" - zapowiedział Sztab Generalny Ukrainy.

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Źródło: Reuters





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