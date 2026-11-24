W skrócie Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj oświadczył, że zatopienie rosyjskiej korwety Merkury w pobliżu libijskiego Bengazi było realizacją prawa do samoobrony.

Kijów podkreśla, że działania wymierzone w rosyjską flotę są w pełni zgodne z prawem międzynarodowym i artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził ukraińskie ataki na korwetę Merkury oraz rosyjski statek transportowy Sparta II, trafiony w Zatoce Fińskiej.

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Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj oświadczył we wtorek, że rosyjska korweta Merkury, którą zatopiły ukraińskie drony w Bengazi, była uzasadnionym celem.

- Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych. Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków na legalne cele wojskowe agresora. Są nimi rosyjskie okręty wojenne, a także statki towarowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby oraz tankowce floty cieni, które zaopatrują rosyjską machinę wojenną - powiedział Tychyj cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

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Według rzecznika Ukraina nikogo nie "wciąga do wojny" ani nigdzie jej nie "przenosi". Jak podkreślił, działania Kijowa są wymierzone wyłącznie w agresora, a nie w jakąkolwiek stronę trzecią.

Tychyj zaznaczył, że prawo międzynarodowe nie ogranicza prawa do samoobrony ze względu na miejsce, w którym następuje odpowiedź na agresję - niezależnie od tego, czy jest to terytorium zaatakowanego państwa, terytorium agresora, czy wody międzynarodowe.

Rzecznik ukraińskiego MSZ zauważył, że Libia powinna kierować swoje pytania do Rosji, "która wykorzystuje infrastrukturę cywilną państw trzecich do własnych celów wojskowych i naraża te państwa na niebezpieczeństwo".

- To właśnie rosyjskie okręty wojenne i rosyjskie statki transportujące broń, które regularnie tam przybywają, stworzyły zagrożenie dla Libii - stwierdził.

Tychyj zwrócił się do władz Libii. Wspomniał o suwerenność i integralność terytorialnej

Rzecznik oświadczył, że Rosja systematycznie wykorzystuje swoją obecność wojskową i infrastrukturę logistyczną poza własnym terytorium, w szczególności w Afryce, do prowadzenia operacji wojskowych oraz zwiększania potencjału militarnego służącego jej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jednocześnie Tychyj podkreślił, że Ukraina szanuje suwerenność i integralność terytorialną Libii. - Podkreślamy, że działania Ukrainy mają na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji zbrojnej, a nie wyrządzenie szkody Libii czy jej narodowi - oświadczył.

W poniedziałek uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił ataki na rosyjskie statki w pobliżu Bengazi, do których przyznała się Ukraina, i zażądał wyjaśnień od Kijowa.

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Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana dronami, w efekcie czego okręt zatonął. Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne.

Ponadto we wtorek ukraiński prezydent potwierdził, że Kijów był odpowiedzialny za sobotni atak drona na rosyjski statek towarowy w Zatoce Fińskiej. W wywiadzie dla Bloomberga stwierdził, że statek Sparta II był uzasadnionym celem dla ukraińskiego wojska, ponieważ transportował broń.

Reuters przypomniał, że statek, należący do rosyjskiej firmy logistycznej Oboronlogistika, został trafiony na wodach międzynarodowych w Zatoce Fińskiej. W wyniku uderzenia jeden członek załogi został ranny.

Źródło: Reuters



