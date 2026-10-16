W skrócie Papież Leon XIV przeprowadził telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem na temat konfliktu w Ukrainie, zwracając uwagę na sytuację w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim.

Podczas rozmowy Leon XIV poprosił o zawieszenie broni, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek oraz przeprowadzenie ewakuacji ludności.

Oleszki są pozbawione dostaw żywności od maja, znajdują się tam tysiące osób, a Rosja odmawia utworzenia korytarza humanitarnego.

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Papież Leon XIV, który kilka dni temu przeszedł operację usunięcia części prawego płuca w związku z wykryciem u niego gruczolakoraka, prowadził rozmowę z Władimirem Putinem ze szpitala.

Jak poinformowało w wydanym komunikacie biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, "Ojciec Święty wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim".

Leon XIV rozmawiał z Putinem. Zwrócił uwagę na sytuację w obwodzie chersońskim

Leon XIV zaapelował do swojego rozmówcy o zawieszenie broni. Celem wstrzymania ognia miałoby być umożliwienie dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej do Oleszek.

Papież wyraził też nadzieję, że w czasie wstrzymania walk udałoby się przeprowadzić "dobrowolną i bezpieczną" ewakuację miejscowej ludności.

W czasie rozmowy z Putinem głowa Kościoła podkreślała, że Watykan jest zaangażowany w doprowadzenie do dialogu w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i dąży do osiągnięcia pokoju.

Stolica Apostolska nie poinformowała, czy rosyjski przywódca przystał na prośbę papieża oraz w jaki sposób ustosunkował się do jego apelu.

"Śmiertelna pułapka" w Ukrainie. Rosjanie odmawiają utworzenia korytarza humanitarnego

Dramatyczna sytuacja w odciętych od jakiejkolwiek pomocy humanitarnej Oleszkach pogarsza się z dnia na dzień. Jak informował we wrześniu "Bild", ostatnia dostawa żywności dotarła do miasta 26 maja.

W okupowanym przez Rosjan mieście znajduje się obecnie od 2 do 4 tys. osób. Część z nich korzysta ze zgromadzonych zapasów i zbiorów z własnych ogrodów.

Portal unn.ua informował, że niektórzy z mieszkańców próbowali wydostać się za wszelką cenę z miejscowości i decydowali się na ucieczkę przez pola minowe.

Pomimo wysiłków organizacji międzynarodowych i władz ukraińskich, Rosja konsekwentnie odmawia utworzenia korytarza humanitarnego. W obliczu nadchodzącej zimy ukraińskie media określają terytorium mianem śmiertelnej pułapki.



