Ławrow z żądaniami, Ukraina błyskawicznie odpowiada. "Zacząć od Moskwy"

Przedstawiciele władz w Kijowie zareagowali na żądania wygłoszone przez szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Rzecznik resortu dyplomacji Ukrainy wezwał, by proces realizacji warunków "zacząć od Moskwy". Jednocześnie zaapelował do partnerów o wsparcie i nałożenie surowych sankcji na Moskwę.