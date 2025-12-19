W skrócie Siergiej Ławrow zdecydowanie skrytykował propozycję rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych na Ukrainie po zakończeniu wojny, uznając ją za próbę militarnej kontroli nad tym terytorium.

Szef rosyjskiego MSZ odniósł się do sugestii Emmanuela Macrona dotyczącej poszukiwania możliwości bezpośrednich rozmów z Rosją, zapewniając o otwartości rosyjskiego prezydenta na kontakt.

Ławrow zaznaczył, że Rosja nie ma informacji o szczegółach rozmów między USA, Ukrainą i Europą.

O wypowiedzi Ławrowa poinformowała w piątek agencja AFP, powołując się na rosyjskie media.

- To bezczelna próba ustanowienia kontroli militarnej nad terytorium Ukrainy w celu wykorzystania jej jako trampoliny do zastraszania Rosji - oświadczył Ławrow na konferencji prasowej w Kairze.

Szef rosyjskiego MSZ przebywa z wizytą w Egipcie w związku z obradami konferencji poświęconej partnerstwu Rosji i Afryki.

Wojna w Ukrainie. Ławrow potępił pomysł rozmieszczenia sił międzynarodowych

Ławrow odniósł się także do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził po spotkaniu Rady Europejskiej, że należy poszukiwać możliwości bezpośrednich rozmów z Rosją.

- Jeśli Macron chce rozmawiać, to nasz prezydent nieraz podkreślał, że zawsze jest otwarty na kontakt - powiedział szef rosyjskiego MSZ.

Podobne zapewnienie padło także z ust Władimira Putina podczas piątkowej dorocznej konferencji podsumowującej rok. - My jesteśmy gotowi do negocjacji i pokojowego rozwiązania konfliktu. Też chcielibyśmy żyć w pokoju w przyszłym roku - stwierdził.

Ławrow dodał też, że trwający dialog rosyjsko-amerykański w sprawie zakończenia wojny "nie wymaga pomocy" ze strony krajów europejskich.

Komentując trwające rozmowy na temat planu pokojowego, Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja nie dysponuje jak na razie informacjami na temat rozmów pomiędzy przedstawicielami krajów europejskich, Ukrainy i USA.

