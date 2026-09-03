Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ławrow stawia Europę pod ścianą. "Nie będziemy przepraszać"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, przekazał, że Rosja nie ma w planach przepraszania Europy. - Mamy, jeśli tak powiedzieć, własną dumę - tłumaczył dziennikarzom. Wypowiedź pojawiła się po tym, jak prezydent USA Donald Trump wyznał, że liczy na dobre stosunki między Waszyngtonem a Moskwą.

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Siergiej Ławrow przy przezroczystej mównicy, gestykuluje prawą ręką, w tle niebiesko-biała flaga.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej ŁawrowSERGEI ILNITSKY / POOLAFP

W skrócie

  • Siergiej Ławrow przekazał, że Rosja nie zamierza przepraszać Europy i podkreślił znaczenie rosyjskiej dumy narodowej.
  • Szef rosyjskiego MSZ zaznaczył, że Moskwa nie będzie zabiegać o przywrócenie współpracy z krajami Unii Europejskiej po wprowadzeniu sankcji związanych z inwazją na Ukrainę.
  • Wcześniej prezydent USA Donald Trump wyraził nadzieję na poprawę stosunków z Rosją i chęć spotkania z Władimirem Putinem, jeśli strony ukraińska i rosyjska byłyby zainteresowane porozumieniem.
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Rosja jest krajem objętym unijnymi sankcjami z powodu prowadzonej inwazji na Ukrainę. Ograniczenia te nie skutkują natychmiastowym wyniszczeniem rosyjskiej gospodarki, ale uderzają w obszary pozwalające Kremlowi finansować wojnę, jak np. eksport paliw.

Rosja. Ławrow o sankcjach Europy: Nie potrzebujemy życzliwości

Do skutków europejskich sankcji wobec Rosji odniósł się rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Moskwa nie będzie zabiegała o przywrócenie współpracy z krajami Unii Europejskiej.

- Europa uznała, że nasza współpraca w poprzednich latach była dla Rosji tak istotna, iż pobiegniemy za nimi, błagając: "No dobrze, wybaczcie nam, zapomnijmy o tym, co się stało, wróćmy do tego, znieście sankcje". To się nie wydarzy - mówił Ławrow, cytowany przez agencję TASS.

Polityk podkreślił, że Rosja ma własną dumę narodową, "w najlepszym tego słowa znaczeniu". - Absolutnie nie potrzebujemy niczyjej życzliwości - podsumował.

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Wypowiedź rosyjskiego ministra to nawiązanie do sytuacji, jaka zaistniała z powodu wojny Rosji z Ukrainą. Mimo kilkuletniej już pełnoskalowej ofensywy Kreml nie wykazuje zamiarów jej przerwania.

Unia Europejska wspiera Ukrainę, odrzucając możliwość współpracy z Moskwą. Jednakże Stany Zjednoczone sygnalizują inne zamiary.

W środę prezydent USA Donald Trump miał wyznać dziennikarzom, że chciałby spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, jeśli strony ukraińska i rosyjska wyraziłyby chęć zawarcia porozumienia. Dodał, że on sam chce mieć dobre dobre stosunki z Rosją, ponieważ kraj ten "ma świetne i bardzo cenne ziemie".

Źródła: Reuters, TASS

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