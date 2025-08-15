Ukraina Rosja
Ławrow przyleciał do Anchorage na Alasce. W swetrze z napisem ZSRR

Wojciech Barański

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przyleciał do Anchorage na Alasce w swetrze z napisem "CCCP" (w j. polskim "ZSRR" - przyp. red.) - informują zagraniczne media. Polityk od razu po przylocie udał się w stronę hotelu. Nagranie z wysłannikiem Kremla pojawiło się w mediach społecznościowych.

Do Anchorage na Alasce przybył szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. To właśnie w tym miejscu odbędą się piątkowe rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Jak podają zagraniczne media, Ławrow przyleciał w swetrze z napisem "CCCP", który w polskim tłumaczeniu oznacza "ZSRR" - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Szef MSZ Rosji pojawił się na Alasce. Na sobie sweter z napisem ZSRR

Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

    - Nigdy nie próbujemy przewidywać wyniku negocjacji. Wiemy jednak, że mamy argumenty, które możemy wnieść do dyskusji, i że nasze stanowisko jest jasne. Przedstawimy je - dodał współpracownik Putina.

    Nagranie z politykiem pojawiło się między innymi na profilu społecznościowym rosyjskiego ministerstwa.

    Władimir Putin przyleci na Alaskę. Media: Chce złożyć oferty Trumpowi

    Podczas zaplanowanego na piątek spotkania na Alasce rosyjski przywódca Władimir Putin ma złożyć Donaldowi Trumpowi finansowe propozycje w zamian za poparcie Waszyngtonu dla Moskwy w sprawie Ukrainy - napisał w czwartek brytyjski dziennik "Guardian".

      Zorganizowany na prośbę Putina szczyt będzie pierwszym takim spotkaniem od 2007 roku. Według gazety już samo spotkanie twarzą w twarz, bez żadnych uprzednich ustępstw ze strony Rosji jest dyplomatycznym sukcesem Putina.

      "To dla niego krok w kierunku wpływania na przyszłość Ukrainy wspólnie z Waszyngtonem" - ocenił brytyjski dziennik.

      Powodując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa gazeta podała, że kluczowym tematem rozmów ma być "ogromny, niewykorzystany potencjał" w rosyjsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych.

