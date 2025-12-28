W skrócie Siergiej Ławrow ostrzegł, że wojska koalicji chętnych w Ukrainie staną się uzasadnionym celem Rosji.

Rosyjska dyplomacja oskarża Unię Europejską o przygotowywanie się do wojny z Rosją i blokowanie pokoju.

Nasila się propaganda Kremla przed kluczowymi rozmowami USA-Ukraina.

- Ambicje (europejskich polityków - red.) dosłownie ich zaślepiają: Nie tylko nie współczują Ukraińcom, ale nie wydają się współczuć też własnej ludności - powiedział Siergiej Ławrow w wywiadzie dla propagandowej agencji.

Wojska koalicji chętnych w Ukrainie. Ławrow: Staną się uzasadnionym celem

Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że nie da się inaczej wyjaśnić trwających w Europie rozmów o wysłaniu kontyngentów wojskowych do Ukrainy. W grudniu taki plan ogłosili przedstawiciele koalicji chętnych.

Według zapisów porozumienia w sprawie wsparcia Kijowa kraje europejskie miałyby dobrowolnie sformułować oddziały "wielonarodowych sił Ukrainy".

Ławrow dodał, że obecność wojsk koalicjantów w Ukrainie będzie oznaczała, że uzyskają one status wrogich wobec Rosji. - Już setki razy podkreślaliśmy, że w tym przypadku staną się oni uzasadnionym celem dla naszych sił zbrojnych - zaznaczył.

Kreml zarzuca UE przygotowywanie się do wojny z Rosją

Także dla tej samej agencji Ławrow skomentował współpracę Wołodymyra Zełenskiego z europejskimi liderami. Jak stwierdził, prezydent Ukrainy i jego "kuratorzy" nie są gotowi na konstruktywne rozmowy.

- Ten rząd (Zełenskiego - red.) terroryzuje cywilów, atakując infrastrukturę cywilną w naszymi kraju aktami sabotażu - mówił rosyjski minister dokładnie tego samego dnia, gdy Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronowo-rakietowy na Kijów i obwód kijowski. Zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych

Siergiej Ławrow w kolejnych propagandowych tezach dodawał m.in, że po tym, jak prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, "Europa i Unia Europejska stały się głównymi przeszkodami dla pokoju". - Nie ukrywają, że przygotowują się do walki z Rosją - mówił przeinaczając tym samym wypowiedzi europejskich przywódców i ekspertów, którzy ostrzegają przed możliwą rosyjską agresją.

- Niedawno podjęto próbę wymuszenia na Unii Europejskiej zatwierdzenia decyzji o przekazaniu rosyjskich rezerw walutowych rządowi Władimira Zełenskiego. Ten wysiłek zakończył się niepowodzeniem - przypomniał, odnosząc się do zatwierdzenia pożyczki dla Kijowa, która nie zostanie wypłacona z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Przekaz z Moskwy nasilił się przed rozmowami w USA. Ławrow chwalił "potęgę Rosji"

Ławrow przekonywał też, że Rosja nie ma zamiaru atakować krajów Unii Europejskiej - podała rosyjska agencja URA. W rozmowie z dziennikarzami wyraził nadzieję, że wywiad z nim dotrze do europejskich przywódców. Po chwili jednak polityk Kremla ostrzegł przed "miażdżącą odpowiedzią" Rosji na wszelkie próby zagrożenia jej bezpieczeństwu.

Zdaniem Ławrowa Putin miał zauważyć, że zaraz po wystrzeleniu jakichkolwiek rakiet z dowolnego kraju na świecie rosyjski odwet nie dałby żadnych szans agresorowi.

Nasilenie propagandowego przekazu Kremla wystąpiło przed zaplanowanych na niedzielę spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Stanach Zjednoczonych. Według prezydenta Ukrainy - jak wynika z treści opublikowanej w jego mediach społecznościowych - jeszcze przed końcem roku może dojść do przełomu w sprawie dążeń do zakończenia wojny.

