Ławrow grzmi o "spekulacjach" Zełenskiego. "Nie ma zaplanowanego spotkania"
- To spekulacje, że przywódca Rosji Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - powiedział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańską telewizją NBC News. Jego zdaniem takie informacje ma rozpowszechniać sam Zełenski i jego "europejscy sponsorzy". Jednocześnie Ławrow zapewnił, że "Rosja chce pokoju i nie zależy jej na terytorium".
W skrócie
- Siergiej Ławrow zaprzecza doniesieniom o planowanym spotkaniu Putina z Zełenskim i podkreśla, że Rosja nie dąży do zdobywania terytorium, lecz chce pokoju.
- Rosyjski minister oskarża Ukrainę i Europę o szerzenie dezinformacji oraz zrzuca winę za brak postępów w negocjacjach na stronę ukraińską.
- Ławrow ostro odpowiada na pytania o rosyjskie ataki na cele cywilne, stanowczo twierdząc, że Rosja skupia się wyłącznie na obiektach wojskowych.
Jak dodał Ławrow, sprawa spotkania obydwu liderów nie była omawiana podczas szczytu prezydentów USA Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Zaznaczył, że "kwestię tę podniesiono później", gdy Trump zadzwonił do Putina podczas wizyty europejskiej delegacji w Waszyngtonie.
Rosyjski minister oświadczył, że Moskwa jest gotowa do bezpośrednich negocjacji rosyjsko-ukraińskich, które rozpoczęły się w ramach formatu stambulskiego. Dodał, że Putin stwierdził, iż spotkanie liderów na szczycie musi być bardzo dobrze przygotowane. - W tym celu zaproponowaliśmy podwyższenie szczebla delegacji w Stambule - zaznaczył.
Ławrow zarzucił stronie ukraińskiej i Europejczykom, którzy złożyli wizytę w Waszyngtonie, że chcą zaszkodzić temu, o czym Trump rozmawiał z Putinem w Anchorage. Powiedział, że Putin jest gotowy, by się spotkać z Zełenskim "pod warunkiem, że to spotkanie naprawdę będzie o czymś decydować". - Nie ma zaplanowanego spotkania. (...) Musi być gotowa agenda do szczytu, a ona nie jest wcale gotowa - oznajmił.
Wojna w Ukrainie. Ławrow o negocjacjach: Zełenski nie zgodził się na nic
- Prezydent Trump po (spotkaniu) w Anchorage zaproponował kilka punktów, w których się zgadzamy. W niektórych z nich zgodziliśmy się wykazać pewną elastycznością - dodał. Według Ławrowa "Waszyngton uważa, że wśród punktów, które muszą być zaakceptowane, jest brak członkostwa (Ukrainy) w NATO, rozmowy o sprawach terytorialnych". - A Zełenski nie zgodził się na nic - kontynuował w niemal godzinnej rozmowie z NBC.
Dodał, że Kreml uznaje Zełenskiego za "de facto szefa reżimu". - Jeśli chodzi o podpisanie legalnych dokumentów (w sprawie pokoju), wszyscy będą musieli zgodzić się co do tego, że osoba to podpisująca ma prawowity status, a zgodnie z konstytucją Ukrainy Zełenski nią nie jest - kontynuował.
Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że Ukraina "ma prawo istnieć, pod warunkiem, że wypuści ludzi, których uznała za terrorystów, którzy w ramach referendów w Noworosji, w Donbasie, na Krymie zdecydowali, że należą do rosyjskiej kultury".
Ukraina-Rosja. Ostra reakcja Ławrowa na pytanie o rosyjskie ataki. "Prymitywne pytania"
Ławrow zaznaczył, że w sprawie gwarancji bezpieczeństwa musi panować konsensus, który uwzględni interesy Moskwy. Zarzucił Zachodowi, że chce wysłać na terytorium Ukrainy "siły interwencyjne, okupacyjne", które są przeciwko Rosji.
Pytany o niedawny rosyjski atak na amerykańską fabrykę w Ukrainie, odpowiedział, że nie słyszał o tym. Powtórzył, że Rosja nigdy nie atakuje celów, które nie są związane ze zdolnościami wojskowymi Ukrainy. Odpowiadając na pytanie o ataki na obiekty cywilne, powiedział dziennikarce, żeby przedstawiła na to dowody i skrytykował jej pytania, nazywając je "prymitywnymi". Zarzucił Ukraińcom, że to oni atakują cywilne obiekty.
Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że Rosja chce pokoju i nie zależy jej na terytorium. - Nam zależy na ludziach - dodał, oceniając, że pokoju nie chcą Europejczycy.