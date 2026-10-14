W skrócie Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja uważnie śledzi doniesienia o możliwej zmianie stanowiska USA wobec wsparcia dla Ukrainy.

Pieskow przedstawił stanowisko, zgodnie z którym Ukraina wysyła różne sygnały dotyczące zakresu pomocy USA, a Stany Zjednoczone podejmują wysiłki na rzecz pokoju.

Rzecznik Kremla skomentował także wypowiedź Radosława Sikorskiego dotyczącą zamrożonych rosyjskich aktywów i stwierdził, że działania państw europejskich mogą utrudniać negocjacje pokojowe i porozumienia między Rosją a USA.

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Podczas poniedziałkowego briefingu rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow został zapytany o możliwą zmianę w podejściu USA do pomocy Ukrainie.

- Wszystko to skrupulatnie odnotowujemy. Ale jest za wcześnie, by wyciągać jakieś systemowe wnioski, na razie bazujemy na tym, co wiadomo - powiedział Pieskow.

- Stany Zjednoczone, a konkretnie ich negocjatorzy i prezydent Trump podejmują wysiłki mające na celu przyczynienie się do pokojowego rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy - stwierdził rzecznik, dodając, że państwa europejskie "robią wszystko, by wojna trwała".

Pieskow skomentował także ogłoszone przez Donalda Trumpa wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne, otwiera się w nowym oknie. Według rzecznika Kremla w ustaleniach brakuje konkretów, dlatego rozmowy sprawie w tej sprawie są kontynuowane, podobnie jak same uderzenia.

- Jakie są parametry rozejmu energetycznego i co on zakłada? Czy określono jego szczegóły? - odpowiedział Pieskow dziennikarzom pytającym o zniszczenia infrastruktury energetycznej Ukrainy.

"Łańcuch informacji został przerwany". Pieskow o zmianach w relacjach USA-Ukraina

Według Pieskowa sprzeczne sygnały w sprawie zmian w podejściu USA do pomocy Ukrainie płyną ze strony administracji Wołodymyra Zełenskiego.

- Z jednej strony pojawiają się doniesienia o tym, że pomoc Ukrainie ze strony USA nadal jest okazywana, z drugiej strony są doniesienia, że różnorakie technologiczne ograniczenia zostały wprowadzone i łańcuch informacji przekazywanych Ukrainie został przerwany - stwierdził Pieskow cytowany przez prorosyjską agencję RIA.

Prezydent Ukrainy we wtorek i środę powiadomił, że nie otrzymał od sojuszników ostrzeżeń przez atakami, otwiera się w nowym oknie, jak to było wcześniej. Z drugiej strony szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zapewnił podczas pobytu w Warszawie, że współpraca jest podtrzymywana.

Rzecznik Putina skomentował słowa Sikorskiego. Kreml o sabotażu ze strony Europy

Rzecznik Władimira Putina został także zapytany o wypowiedź Radosława Sikorskiego dotyczącą rosyjskich aktywów. Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że Rosja odzyska swój kapitał tylko "po naszych trupach".

- Czy występują w perspektywie problemy ze zwrotem naszych aktywów, które zostały rozkradzione przez Europejczyków i są wstrzymywane? Tak, oczywiście występują - skomentował wypowiedź Sikorskiego Pieskow.

Rzecznik powiedział ponadto, że Moskwa spodziewa się politycznych "działań sabotażowych" ze strony państw europejskich. W jego ocenie Europa może utrudniać zarówno negocjacje pokojowe w sprawie wojny w Ukrainie, jak i bilateralne porozumienia rosyjsko-amerykańskie w sprawie zdjęcia części sankcji.

- Czy sabotaż ze strony Europy jest możliwy? Jest możliwy - ocenił Pieskow.

Źródła: RIA, TASS



