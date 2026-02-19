Kusili lukratywnymi posadami, a wysyłali na front. Nowe dane z pola walki
Ponad 1000 Kenijczyków trafiło na front, by walczyć w szeregach rosyjskiej armii w Ukrainie - poinformowały służby wywiadowcze Kenii. Większość mężczyzn została wciągnięta do wojny podstępem pod pozorem zatrudnienia w Rosji na lukratywnych posadach.
Liczne śledztwa medialne, w tym jedno opublikowane na początku lutego przez AFP, ujawniły, jak Rosja kusiła mężczyzn z krajów afrykańskich obietnicami lukratywnych posad, a następnie zmuszała ich do walki na froncie w Ukrainie.
Kenijczycy na froncie w Ukrainie. Rosja kusiła lukratywnymi posadami
Wspólne śledztwo kenijskiej Narodowej Służby Wywiadowczej i Dyrekcji Śledczej, przedstawione parlamentowi we wtorek, oszacowało liczbę rekrutów z tego kraju na "ponad 1000". W grudniu szacowano tę liczbę na "około 200".
- Kenijczycy opuszczają kraj na wizach turystycznych, aby dołączyć do armii rosyjskiej. Podróżują przez Stambuł w Turcji, a także Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - powiedział parlamentarzystom Kimani Ichung'wah, lider większości parlamentarnej.
Dodał, że w związku ze wzmożonymi kontrolami granicznymi na lotnisku w Nairobi Kenijczycy zmienili nieco trasę, wyjeżdżając najpierw do innych krajów afrykańskich, aby uniknąć wykrycia.
Ichung'wah powiedział, że zatrzymanie procederu dodatkowo utrudnia fakt, że nielicencjonowane agencje rekrutacyjne w Kenii "współpracują z nieuczciwymi pracownikami lotniska".
Wojna w Ukrainie. Prawie 30 Kenijczyków zginęło
Wiadomo o co najmniej 28 poległych Kenijczykach na froncie, 39 rannych, którzy przebywają w szpitalach i 89, którzy pozostają na linii frontu.
Minister spraw zagranicznych Kenii Musalia Mudavadi ma odwiedzić Moskwę w przyszłym miesiącu, aby omówić tę kwestię. Rząd potępił wykorzystywanie Kenijczyków jako "mięsa armatniego".
Agencja AFP zauważa, że kolejnymi krajami na "celowniku rekrutacyjnym" Rosji są Uganda i Republika Południowej Afryki.