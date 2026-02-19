Liczne śledztwa medialne, w tym jedno opublikowane na początku lutego przez AFP, ujawniły, jak Rosja kusiła mężczyzn z krajów afrykańskich obietnicami lukratywnych posad, a następnie zmuszała ich do walki na froncie w Ukrainie.

Kenijczycy na froncie w Ukrainie. Rosja kusiła lukratywnymi posadami

Wspólne śledztwo kenijskiej Narodowej Służby Wywiadowczej i Dyrekcji Śledczej, przedstawione parlamentowi we wtorek, oszacowało liczbę rekrutów z tego kraju na "ponad 1000". W grudniu szacowano tę liczbę na "około 200".

- Kenijczycy opuszczają kraj na wizach turystycznych, aby dołączyć do armii rosyjskiej. Podróżują przez Stambuł w Turcji, a także Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - powiedział parlamentarzystom Kimani Ichung'wah, lider większości parlamentarnej.

Dodał, że w związku ze wzmożonymi kontrolami granicznymi na lotnisku w Nairobi Kenijczycy zmienili nieco trasę, wyjeżdżając najpierw do innych krajów afrykańskich, aby uniknąć wykrycia.

Ichung'wah powiedział, że zatrzymanie procederu dodatkowo utrudnia fakt, że nielicencjonowane agencje rekrutacyjne w Kenii "współpracują z nieuczciwymi pracownikami lotniska".

Wojna w Ukrainie. Prawie 30 Kenijczyków zginęło

Wiadomo o co najmniej 28 poległych Kenijczykach na froncie, 39 rannych, którzy przebywają w szpitalach i 89, którzy pozostają na linii frontu.

Minister spraw zagranicznych Kenii Musalia Mudavadi ma odwiedzić Moskwę w przyszłym miesiącu, aby omówić tę kwestię. Rząd potępił wykorzystywanie Kenijczyków jako "mięsa armatniego".

Agencja AFP zauważa, że kolejnymi krajami na "celowniku rekrutacyjnym" Rosji są Uganda i Republika Południowej Afryki.

