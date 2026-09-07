W skrócie Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, opuścili Kijów specjalnym pociągiem po zakończonych rozmowach.

Podczas wizyty Witkoffa i Kushnera w Kijowie omawiano warunki zakończenia wojny oraz krótkoterminowe projekty wsparcia Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że negocjacje były merytoryczne i wyraził nadzieję na pomoc zimową w kontekście dalszego trwania wojny.

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Steve Witkoff i Jared Kushner, przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dzień wcześniej amerykańska delegacja spotkała się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie.

Kijów. Specjalny pociąg dla Witkoffa i Kushnera po negocjacjach

Biuro prasowe ukraińskich kolei Ukrzaliznycia przekazało na Telegramie, że amerykańscy dyplomaci opuścili Kijów "specjalnym pociągiem".

"Podziękowaliśmy im za wizytę i przekazaliśmy w imieniu nas wszystkich życzenia, aby wracali jak najszybciej i poszerzali geografię swoich podróży - żeby spokojne weekendy były także w innych miastach" - napisano w komunikacie.

We wpisie na platformie X przedsiębiorstwo ujawniło, że dla Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera przygotowano specjalne menu pokładowe "z daniami kuchni krymskotatarskiej, stanowiącej integralną część dziedzictwa kulturowego Ukrainy".

"Ukrzaliznycia po raz pierwszy ujawnia materiały zza kulis oraz specjalne menu serwowane na pokładzie tego pociągu" - zaznaczono.

Zełenski skomentował rozmowy z wysłannikami Trumpa w Ukrainie

Jak informuje portal Europejska Prawda, podczas rozmów w Kijowie omawiano m.in. potencjalne warunki zakończenia wojny oraz krótkoterminowe projekty wsparcia Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przekazał, że w niedzielę doszło w sumie do trzech rund negocjacji i wszystkie były "bardzo merytoryczne". Nie wskazał jednak żadnych przełomowych ustaleń.

Prezydent Ukrainy zażartował, że obecność Witkoffa i Kushnera w stolicy "działa lepiej niż system Patriot". Sugerował, by wysłannicy Trumpa przyjeżdżali częściej.

- Czasem można żartować z systemu Patriot, ale mimo to rozumiemy, że to bardzo aktualny temat, bardzo ważny dla nas... Jeśli wojna będzie kontynuowana zimą - a tak właśnie się zapowida - bardzo liczymy na "zimowy pakiet", o którym dziś szczegółowo rozmawiałem ze Stevem, Jaredem i naszymi europejskimi partnerami - powiedział Zełenski.

Źródła: Europejska Prawda, Unian



