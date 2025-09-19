Ukraina Rosja
Kubański wątek na froncie. Ukraina ujawnia skalę

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

Nawet 20 tysięcy kubańskich najemników zostało zrekrutowanych przez Rosję do walki w wojnie w Ukrainie. Kreml oferował każdemu z chętnych 2 tysiące dolarów żołdu. Takie informacje miał przekazać w Waszyngtonie Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

W skrócie

  • Rosja zrekrutowała nawet 20 tysięcy kubańskich najemników do walki na Ukrainie, oferując im 2 tysiące dolarów miesięcznie.
  • Ukraiński wywiad potwierdził tożsamość ponad tysiąca kubańskich bojowników, a wielu z nich zginęło lub zostało pojmanych.
  • Rekrutacja najemników z Kuby wzbudza międzynarodowe kontrowersje, sugerując współudział władzy tego kraju.
Szczegóły briefingu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego USA odsłania "Business Insider". Andrij Jusow - przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) - oświadczył, że Kuba znajduje się na na samym szczycie rankingu krajów, z których Rosja pozyskuje najemników.

- Obecnie, według naszych wiarygodnych danych wywiadowczych, co najmniej 20 tysięcy Kubańczyków zgłosiło się i zostało zrekrutowanych do walki po stronie Rosji - miał powiedzieć Jusow.

Kubańczycy walczą po stronie Rosji. "Powinni zakładać rodziny i ciężko pracować"

Kijów miał potwierdzić tożsamość ponad tysiąca kubańskich najemników, którzy podpisali kontrakty między czerwcem 2023 r. a lutym 2024 r. Jusow nie zdradził, w jaki sposób wywiad zdobył te informacje, choć ukraińscy urzędnicy zasugerowali później w raporcie, że wielu z tych bojowników zostało zabitych lub schwytanych.

- Przyciąganie kubańskich najemników jest korzystne dla reżimu Putina. Jeśli cudzoziemiec umrze, nie ma żadnych odszkodowań ani żadnej odpowiedzialności - tłumaczył amerykańskim politykom ukraiński urzędnik.

    Pracownik wywiadu dodał, że średni wiek kubańskich bojowników wynosi 35 lat, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2 tys. dolarów. - To jest wiek, w którym ludzie powinni zakładać rodziny i ciężko pracować, ale niestety wybierają wojnę - wskazał Jusow.

    Kenijski ślad na wojnie w Ukrainie. Tak rekrutuje Rosja

    Środowy briefing, zorganizowany przez republikańskich przedstawicieli z południowej Florydy, miał na celu wywarcie presji na społeczność międzynarodową, aby nałożyła sankcje na rząd kubański za powiązania z Kremlem.

    To nie pierwszy raz, gdy wątek kubański pojawia się w rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Już w 2023 roku kubański MSZ podał, że wszczął postępowanie przeciwko grupie, którą oskarżono o handel ludźmi w celu rekrutacji dla wojny. Według analityków cytowanych przez "BI" jest mało prawdopodobne, by tak duża operacja rekrutacyjna mogła się odbywać bez wiedzy rządu w Hawanie.

    Na publikację w amerykańskich mediach zareagowała Ukraina. Agencja Unian przypomniała swoje niedawne ustalenia, zgodnie z którymi ukraińskie siły zbrojne pojmały Kenijczyka. Mężczyzna opisał, jak Rosjanie podstępem nakłonili go do przyłączenia się do wojny.

    Mężczyzna przyjechał do Rosji w celach turystycznych, ale na miejscu zaproponowano mu "pracę z opcją pozostania w kraju", na co zgodził się, podpisując odpowiednie dokumenty. Później okazało się, że podpisał kontrakt z armią rosyjską.

    Źródło: "Business Insider", UNIAN

