W skrócie Kuba stanowczo zaprzecza udziałowi w konflikcie zbrojnym w Ukrainie i podkreśla, że nie wysyłała żołnierzy na front.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuby ujawnia, że w 2023 roku wykryto i przerwano proceder rekrutacji najemników, skazując 26 osób.

Według stron amerykańskiej i ukraińskiej do 25 tys. Kubańczyków mogło dołączyć do rosyjskiej armii - głównie z powodów finansowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Rząd Kuby odrzuca kłamliwe oskarżenia rozpowszechniane przez rząd Stanów Zjednoczonych dotyczące domniemanego zaangażowania Kuby w konflikt wojskowy w Ukrainie. (...) Kubański rząd kategorycznie stwierdza, że Kuba nie jest uczestnikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie i nie wysłała personelu wojskowego tam ani do żadnego innego kraju" - przekazało kubańskie MSZ.

Rząd w Hawanie stwierdził, że oskarżenia o udział Kubańczyków w wojnie pojawiają się w mediach od 2023 roku, jednak media te "nie przedstawiły żadnych dowodów" potwierdzających tę tezę.

Wojna w Ukrainie. Kubańskie MSZ wydało komunikat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuby potwierdziło jednocześnie, że na terenie kraju prowadzono w 2023 roku rekrutację osób na wojnę w Ukrainie.

Proceder ten został jednak wykryty i zakończony. W związku z działalnością najemniczą skazanych na kary od pięciu do 14 lat więzienia zostało w sumie 26 osób, a kolejne czekają na wyroki - opisuje AFP, powołując się na kubański komunikat.

"Kubański rząd ma politykę zerowej tolerancji wobec najemnictwa, handlu ludźmi i udziału obywateli Kuby w walkach zbrojnych w innych państwach. (...) Nie mamy dokładnych informacji na temat obywateli Kuby walczących z własnej inicjatywy po którejkolwiek ze stron konfliktu. Nie ma wątpliwości jednak, że nikt z nich nie działa za pozwoleniem lub zachętą państwa" - zaznaczyło tamtejsze MSZ.

Kubańczycy walczą po stronie Rosji. Jest ich więcej niż Koreańczyków

- Jesteśmy świadomi raportów na temat obywateli Kuby, którzy walczą u boku rosyjskich żołnierzy w wojnie w Ukrainie. Kubański reżim nie potrafi ochronić swoich obywateli przed byciem wykorzystanymi jako pionki w wojnie rosyjsko-ukraińskiej - stwierdził ostatnio rzecznik prasowy departamentu stanu USA.

Gazeta "Forbes" informuje z kolei, że według władz ukraińskich w wojnie może brać udział nawet do 25 tys. Kubańczyków, czyli więcej niż Koreańczyków z północy.

Kubańczycy mają być zachęcani przede wszystkim zarobkami sięgającymi dwóch tysięcy dolarów miesięcznie - czyli znacznie więcej niż wynoszą pensje na Kubie. Część z nich miała być również zwabiona rzekomo do pracy np. na budowie, a następnie podstępem wysyłana na front.

Źródło: AFP

"Wydarzenia": Spięcie w Sądzie Najwyższym. Minister mówił o "prywatnym folwarku" Polsat News