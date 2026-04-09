Wojna w Ukrainie
"Kto ma lepsze relacje z Trumpem niż ja?". Zełenski zaskoczył w sprawie USA

Maciej Olanicki

- Jestem jedną z niewielu osób, które mówią mu, co myślę - powiedział o Donaldzie Trumpie Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent powiedział na antenie włoskiego Rai, że z Trumpem łączą go dobre relacje. - Niewielu jest ludzi, którzy mogą powiedzieć prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że nie zawsze ma rację - powiedział Zełenski, zapowiadając wznowienie rozmów trójstronnych sprawie pokoju w Ukrainie.

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski podkreślił, że łączy go szczególna relacja z Donaldem Trumpem i jest jedną z niewielu osób, które mówią mu, co myślą.
  • Prezydent Ukrainy zaznaczył potrzebę kontynuacji wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wyraził nadzieję na szybkie przywrócenie sankcji na rosyjską ropę.
  • Zełenski stwierdził, że oddanie Donbasu Rosji spowodowałoby rozłam w społeczeństwie i zadeklarował gotowość do spotkania z Władimirem Putinem poza Moskwą i Kijowem.
Zełenski udzielił kanałowi pierwszemu radia Rai wywiadu, w którym omówił kwestię Donbasu, relacji włosko-ukraińskich, ale też pochwalił się szczególną relacją, jaka łączy go z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- Kto ma lepsze relacje z Trumpem niż ja? Myślę, że mamy dobre relacje, ponieważ jestem jedną z niewielu osób, które mówią mu, co myślę. Niewielu jest ludzi, którzy mogą powiedzieć prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że nie zawsze ma rację - powiedział Zełenski.

- Potrzebujemy wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, nie tylko militarnego. Oni również potrzebują nas i naszego doświadczenia zdobytego w ciągu tych lat wojny - dodał ukraiński prezydent.

Zobacz również:

Szef MSZ Węgier oferował Iranowi pomoc w dochodzeniu w sprawie eksplozji pagerów, w których we wrześniu 2024 r. zginęły co najmniej 42 osoby
Świat

Węgry współpracowały ze służbami Iranu. "Przekażemy wszystkie informacje"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Zełenski o specjalnej relacji z Trumpem. "Oni również potrzebują nas"

Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że w związku z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie USA nie będą zwlekać z przywróceniem sankcji na rosyjską ropę naftową.

- Wiemy, ile ropy Rosja sprzedała, pomimo sankcji. Mamy jednak nadzieję, że Stany Zjednoczone wkrótce je przywrócą - powiedział Zełenski, wyrażając zadowolenie z zawieszenia broni osiągniętego na Bliskim Wschodzie.

- Ułatwi to rozwiązanie tego kryzysu energetycznego. W każdym razie wsparcie dla Ukrainy, w postaci dostaw broni, musi być kontynuowane. Stany Zjednoczone bardziej koncentrowały się na Bliskim Wschodzie, dlatego negocjacje trójstronne z Rosją zostały przełożone. Ale zaczniemy od nowa - powiedział Zełenski.

Zełenski o oddaniu Donbasu. "Dojdzie do rozłamu w społeczeństwie"

Zełenski wyjaśnił także, dlaczego Ukraina nie może się zgodzić na oddanie Donbasu Ukrainie. Według Kijowa będzie to prosta do tego, by Rosja umocniła się w regionie i ruszyła z niego na podbój kolejnych obwodów położonych na zachód od Donbasu.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski nie kryje irytacji narracją Rosji
Wojna w Ukrainie

Zełenski nie kryje irytacji. "Jak można w to uwierzyć"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

- Jeśli oddamy Donbas Rosjanom, zajmą oni nasze najlepiej bronione pozycje bez żadnych strat. Budowa nowych linii umocnień może zająć rok, półtora roku. Mogą zaatakować Charków i inne miasta, które w znacznym stopniu przyczyniają się do naszego PKB - powiedział Zełenski.

- Dojdzie do rozłamu w społeczeństwie. A każdy podział jest kluczowym celem Putina i zrujnowaniem naszej niepodległości - dodał prezydent Ukrainy, deklarując gotowość do podjęcia rozmów z Putinem osobiście.

- Jestem gotowy spotkać się z Putinem. Z pewnością nie w Moskwie ani Kijowie. Ale jeśli będzie gotowy spotkać się ze mną, jest wiele miejsc, gdzie możemy to zrobić. Możemy znaleźć takie na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek - powiedział Zełenski.

Gotowość na spotkanie sygnalizował także Kreml, jednak według Władimira Putina spotkanie z Zełenskim spotkanie powinno odbyć się w Moskwie.

Źródło: Rai News, Rai GR 1

Zobacz również:

Generał Ołeksandr Syrski o skuteczności ukraińskich dronowców
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy pokrzyżowali Rosjanom szyki. Ofensywa utknęła w martwym punkcie

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski
"Niesprawiedliwa, niesłuszna". Poseł PiS o decyzji prezesa KaczyńskiegoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze