Kryzysowa sytuacja okupanta na Krymie. Pilnie apelują do ludności. "Proszę"
- Proszę mieszkańców Krymu i gości Republiki Krym o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie spokoju - apeluje Siergiej Aksjonow, nielegalny administrator okupowanego przez Rosję Krymu, gdzie zapanował kryzys paliwowy. O sytuacji powiadomiony zostać miał już sam Władimir Putin. Okupacyjne władze szukają rozwiązania problemu, są nowe szczegóły.
W skrócie
Kryzys paliwowy na Krymie osiągnął poziom, w którym nominowane przez Moskwę nielegalne władze lokalne otwarcie przyznają, że zachodzą znaczące utrudnienia w dostawach.
Rosyjskie rafinerie w regionie w ciągu ostatnich miesięcy regularnie padają celem rosyjskich ataków dronowych. Władze regionu przekazały, że o sytuacji został powiadomiony Władimir Putin.
Wojna w Ukrainie. Kryzys paliwowy na Krymie. Nielegalne władze apelują do ludzi
Oświadczenie w sprawie kryzysu paliwowego opublikował w mediach społecznościowych Siergiej Aksjonow, wskazany nielegalnie przez Rosję administrator okupowanego regionu. Polityk zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i uzbrojenie się w cierpliwość.
- Szanowni mieszkańcy Krymu, zwracam się do was w związku z sytuacją w Republice Krym dotyczącą deficytów paliwa samochodowego. (...) Rozumiemy, że deficyt paliwa uderza w gospodarkę Republiki Krym, (...) jednakże w czasie prowadzenia działań wojennych nie ma możliwości jasnego wskazania przyczyn i następstw wszystkich wydarzeń, które mają miejsce - powiedział Aksjonow.
- Dziś uczciwie patrzę wam w oczy. Co się tyczy obecnej sytuacji - w pełni koordynujemy działania z władzami Sewastopola. Cała benzyna, która dociera do Republiki Krym, jest sprawiedliwie rozdzielana pomiędzy dwa regiony proporcjonalnie do populacji - stwierdził nielegalny szef republiki, zapewniając, że Władimir Putin wydał polecenia, które mają rozwiązać kryzys.
Wojna w Ukrainie. Nominat Moskwy zwrócił się do mieszkańców
Aksjonow zapowiedział, że w środę na rządowych stronach republiki zostanie opublikowana specjalna interaktywna mapa, na której mieszkańcy Krymu będą mogli sprawdzić, na jakich stacjach dostępne jest paliwo.
"Proszę mieszkańców Krymu i gości Republiki Krym o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie spokoju oraz poleganie wyłącznie na oficjalnych źródłach informacji" - zaapelował okupant.
"Śledzę sytuację i osobiście zapoznaję się ze wszystkimi zgłoszeniami od obywateli. Niestety, w obecnych warunkach prowadzenia działań zbrojnych nie wszystkie informacje mogą zostać upublicznione" - przekazał w komunikacie Aksjonow.