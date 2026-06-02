W skrócie Nielegalny aministrator Krymu Siergiej Aksjonow zaapelował do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju i cierpliwość oraz zapowiedział uruchomienie mapy punktów sprzedaży paliwa.

Rosyjskie okupacyjne władze regionu poinformowały, że benzyna jest proporcjonalnie rozdzielana pomiędzy Krym i Sewastopol, a sytuacja została zgłoszona Władimirowi Putinowi.

Aksjonow przekazał, że polecenia w sprawie zażegnania kryzysu miał osobiście wydać Władimir Putin, jednak "nie wszystkie informacje mogą zostać upublicznione".

Kryzys paliwowy na Krymie osiągnął poziom, w którym nominowane przez Moskwę nielegalne władze lokalne otwarcie przyznają, że zachodzą znaczące utrudnienia w dostawach.

Rosyjskie rafinerie w regionie w ciągu ostatnich miesięcy regularnie padają celem rosyjskich ataków dronowych. Władze regionu przekazały, że o sytuacji został powiadomiony Władimir Putin.

Oświadczenie w sprawie kryzysu paliwowego opublikował w mediach społecznościowych Siergiej Aksjonow, wskazany nielegalnie przez Rosję administrator okupowanego regionu. Polityk zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i uzbrojenie się w cierpliwość.

- Szanowni mieszkańcy Krymu, zwracam się do was w związku z sytuacją w Republice Krym dotyczącą deficytów paliwa samochodowego. (...) Rozumiemy, że deficyt paliwa uderza w gospodarkę Republiki Krym, (...) jednakże w czasie prowadzenia działań wojennych nie ma możliwości jasnego wskazania przyczyn i następstw wszystkich wydarzeń, które mają miejsce - powiedział Aksjonow.

- Dziś uczciwie patrzę wam w oczy. Co się tyczy obecnej sytuacji - w pełni koordynujemy działania z władzami Sewastopola. Cała benzyna, która dociera do Republiki Krym, jest sprawiedliwie rozdzielana pomiędzy dwa regiony proporcjonalnie do populacji - stwierdził nielegalny szef republiki, zapewniając, że Władimir Putin wydał polecenia, które mają rozwiązać kryzys.

Aksjonow zapowiedział, że w środę na rządowych stronach republiki zostanie opublikowana specjalna interaktywna mapa, na której mieszkańcy Krymu będą mogli sprawdzić, na jakich stacjach dostępne jest paliwo.

"Proszę mieszkańców Krymu i gości Republiki Krym o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie spokoju oraz poleganie wyłącznie na oficjalnych źródłach informacji" - zaapelował okupant.

"Śledzę sytuację i osobiście zapoznaję się ze wszystkimi zgłoszeniami od obywateli. Niestety, w obecnych warunkach prowadzenia działań zbrojnych nie wszystkie informacje mogą zostać upublicznione" - przekazał w komunikacie Aksjonow.





