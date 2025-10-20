W skrócie Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla utrzymania kontroli nad Kupiańskiem.

Rosjanie zgromadzili znaczące siły w mieście, utrudniając działania obronne Ukraińcom.

Los miasta zależy od zdolności Ukrainy do zorganizowania odpowiednich rezerw.

"Sytuacja w mieście pozostaje trudna, ponieważ grupy rosyjskie, które infiltrowały je przez ostatnie cztery tygodnie, były w stanie zgromadzić wystarczającą liczbę piechoty i próbują przemieścić się do południowej części Kupiańska" - wskazano w raporcie wydanym przez DeepState.

Analitycy twierdzą, że sytuacja ukraińskiej obrony w tym ważnym miejscu jest bardzo trudna i wszystko wskazuje na to, że losy miasta rozstrzygną się w ciągu najbliższych tygodni.

Kupiańsk. Ukraińcy muszą wysłać do miasta rezerwy. Inaczej upadnie

Przechylić szalę na korzyść Ukraińców może - jak wskazano w analizie DeepState - odnalezienie przez dowództwo rezerw, które zadysponowane zostałyby do aktywności mającej na celu odzyskanie kontroli w Kupiańsku.

"Albo Siły Obronne Ukrainy znajdą rezerwy do działań stabilizacyjnych, albo niestety wróg zgromadzi masę krytyczną swojej piechoty" - czytamy.

Jak wskazano, celem ostatecznym dla Rosjan w mieście jest infiltracja przejścia w Kupiańsku-Wuzłowie.

Wojna w Ukrainie. Coraz więcej Rosjan w rejonie Kupiańska

W raporcie zaznaczono jednocześnie, że Ukraińcom kilkukrotnie udało się pokonać armię agresora w rejonie skrętu z autostrady R-79. Co więcej, niebo nad miastem patrolowane jest przez pokaźną liczbę operatorów dronów.

"Mimo to liczba Rosjan w mieście jest znacząca. W centrum prowadzone są działania stabilizacyjne, więc być może siły specjalne coś opublikują" - twierdzą analitycy, dodając że aktywność ta ma jednak na celu niedopuszczenie do kumulacji i przemieszczenia się sił wroga.

Zaledwie cztery dni temu zastępca dowódcy III Korpusu Armijnego Maksym Żorin informował, że sytuacja wokół Kupiańska jest bardzo trudna, a jej rozwój nie sprzyja ukraińskim żołnierzom.

