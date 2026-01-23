W skrócie Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w piątek 1940 bloków w mieście pozostało bez ogrzewania po rosyjskich atakach na infrastrukturę.

W styczniu ze względu na silne mrozy i przerwy w dostawach ciepła i prądu Kijów opuściło około 600 tysięcy mieszkańców.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że tempo rosyjskich postępów na froncie może być ograniczone do marszu, a Rosjanie przygotowują się do wojny pozycyjnej.

"Bez ogrzewania pozostaje 1940 bloków, które udało ponownie podłączyć się do sieci ciepłowniczej po wcześniejszych atakach wroga 9 i 20 stycznia. Większość z nich znajduje się na lewym brzegu miasta, w rejonie pieczerskim, a część w rejonach hołosijowskim i sołomiańskim" - poinformował w mediach społecznościowych Kliczko.

Część Kijowa położona na lewym brzegu Dniepru jest zabudowana w dużej mierze wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi, przylgnęło do niej miano "sypialni" stolicy.

"W nocy pracownicy zakładów użyteczności publicznej i energetycznych zaczęli dostarczać ciepło do ponad 650 domów. Nadal pracują" - dodał mer Kijowa.

Wcześniej Kliczko powiedział "Kyiv Indepednent", że za sprawą silnych mrozów i ataków na infrastrukturę krytyczną Kijów opuściło w styczniu ok. 600 tys. mieszkańców. Wyliczeń dokonano na podstawie spadku aktywności w sieci komórkowej.

Tylko dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę z użyciem 101 dronów, w większości były to maszyny statki Szahid i Gerbera. Obronie przeciwlotniczej udało się strącić 76 z nich - poinformowało ukraińskie wojsko.

Instytut Studiów nad Wojną: Postępy Rosji ograniczone do tempa marszu

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną na froncie Rosjanie zaczęli wprowadzać zmiany w taktyce. Armia ma przygotowywać się do przejścia w tryb wojny pozycyjnej, zwiększając dostawy na front lekkich pojazdów. "Dowództwo wojskowe planuje dostarczyć ponad 2600 lekkich pojazdów, w tym buggy, motocykle i quady" - ustalił ISW.

"Siły rosyjskie zoptymalizowały swoją działalność pod kątem wojny pozycyjnej na Ukrainie i w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej postępy Rosji prawdopodobnie pozostaną ograniczone do tempa marszu" - przekazał ISW.

W rosyjskiej armii ma także powstać nowa brygada dronowa, która włączy do działań wojennych "szeroką gamę systemów bezzałogowych".

"Generał dywizji będzie dowodził brygadą, która będzie się składać z około 7000 żołnierzy i będzie stacjonować w różnych obwodach rosyjskich oraz w okupowanym obwodzie donieckim" - podał ISW.

