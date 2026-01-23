Wojna w Ukrainie
Krytyczna sytuacja w Kijowie. Rosja zmienia taktykę

Maciej Olanicki

Dzisiejszego ranka bez ogrzewania zostało 1940 bloków - przekazał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. W nocy Rosjanie przeprowadzili atak na Ukrainę z użyciem ponad 100 dronów, większość z nich udało się strącić. Na froncie rosyjskie wojska mają przygotowywać się do wojny pozycyjnej. Według analiz amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną dynamika rosyjskich postępów ma wkrótce zostać "ograniczona do tempa marszu".

W styczniu Kijów opuściło 600 tys. mieszkańców. Na froncie Rosjanie przygotowują się na wojnę pozycyjną

W skrócie

  • Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w piątek 1940 bloków w mieście pozostało bez ogrzewania po rosyjskich atakach na infrastrukturę.
  • W styczniu ze względu na silne mrozy i przerwy w dostawach ciepła i prądu Kijów opuściło około 600 tysięcy mieszkańców.
  • Amerykański Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że tempo rosyjskich postępów na froncie może być ograniczone do marszu, a Rosjanie przygotowują się do wojny pozycyjnej.
"Bez ogrzewania pozostaje 1940 bloków, które udało ponownie podłączyć się do sieci ciepłowniczej po wcześniejszych atakach wroga 9 i 20 stycznia. Większość z nich znajduje się na lewym brzegu miasta, w rejonie pieczerskim, a część w rejonach hołosijowskim i sołomiańskim" - poinformował w mediach społecznościowych Kliczko.

Część Kijowa położona na lewym brzegu Dniepru jest zabudowana w dużej mierze wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi, przylgnęło do niej miano "sypialni" stolicy.

"W nocy pracownicy zakładów użyteczności publicznej i energetycznych zaczęli dostarczać ciepło do ponad 650 domów. Nadal pracują" - dodał mer Kijowa.

    Wcześniej Kliczko powiedział "Kyiv Indepednent", że za sprawą silnych mrozów i ataków na infrastrukturę krytyczną Kijów opuściło w styczniu ok. 600 tys. mieszkańców. Wyliczeń dokonano na podstawie spadku aktywności w sieci komórkowej.

    Tylko dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę z użyciem 101 dronów, w większości były to maszyny statki Szahid i Gerbera. Obronie przeciwlotniczej udało się strącić 76 z nich - poinformowało ukraińskie wojsko.

    Instytut Studiów nad Wojną: Postępy Rosji ograniczone do tempa marszu

    Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną na froncie Rosjanie zaczęli wprowadzać zmiany w taktyce. Armia ma przygotowywać się do przejścia w tryb wojny pozycyjnej, zwiększając dostawy na front lekkich pojazdów. "Dowództwo wojskowe planuje dostarczyć ponad 2600 lekkich pojazdów, w tym buggy, motocykle i quady" - ustalił ISW.

    "Siły rosyjskie zoptymalizowały swoją działalność pod kątem wojny pozycyjnej na Ukrainie i w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej postępy Rosji prawdopodobnie pozostaną ograniczone do tempa marszu" - przekazał ISW.

    W rosyjskiej armii ma także powstać nowa brygada dronowa, która włączy do działań wojennych "szeroką gamę systemów bezzałogowych".

    "Generał dywizji będzie dowodził brygadą, która będzie się składać z około 7000 żołnierzy i będzie stacjonować w różnych obwodach rosyjskich oraz w okupowanym obwodzie donieckim" - podał ISW.

