Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Krytyczna sytuacja Ukrainy, brakuje kluczowych pocisków. "Pozostało kilka"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Ukrainie pozostało "zaledwie kilka" pocisków do systemu Patriot - informuje "The Washington Post", powołując się na ukraińskich urzędników. "Sytuacja jest niezwykle napięta" - skwitował jeden z informatorów. Problem nieregularnych dostaw rakiet trwa od kilku miesięcy.

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Wystrzelony pocisk Patriot na tle nieba, mężczyzna w czarnym ubraniu na pierwszym planie
Ukrainie pozostało zaledwie kilka pocisków Patriot. Nowe doniesienia mediówTom Nicholson/Getty ImagesPeter Mueller/BundeswehrGetty Images

W skrócie

  • Według ukraińskich urzędników Ukraina dysponuje obecnie tylko kilkoma pociskami do systemu Patriot.
  • Od kilku miesięcy występują problemy z regularnością dostaw pocisków dla Ukrainy.
  • Administracja USA uznała produkcję pocisków Patriot za priorytet, lecz ich wytworzenie może potrwać do 36 miesięcy.
  • Według urzędników dostawy rakiet Patriot od maja są nieregularne i nie ma pewności co do ich realizacji.
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"Według stanu z 7 października pozostawało tylko 10 pocisków (do Patriotów - red.). (...) Obecnie pozostało zaledwie kilka" - poinformował "The Washington Post" przedstawiciel władz w Kijowie, pragnący zachować anonimowość.

Drugi rozmówca gazety, dysponujący wiedzą na temat pogarszającej się sytuacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, również przyznał, że Ukrainie właściwie skończyły się pociski służące do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych.

"Sytuacja jest niezwykle napięta. Niewinni cywile giną każdego dnia" - zaalarmował ukraiński urzędnik.

Ukrainie brakuje pocisków do systemu Patriot. Doniesienia mediów

Od 2022 r., czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, administracja prezydenta USA przekazała Ukrainie setki pocisków do systemów Patriot, z których każdy kosztuje do czterech mln dolarów.

W pierwszym miesiącu wojny przeciwko Iranowi, rozpoczętej na przełomie lutego i marca 2026 r., Stany Zjednoczone wykorzystały ponad tysiąc takich pocisków.

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Po doniesieniach o niedoborach amunicji administracja prezydenta USA uznała produkcję pocisków do systemów Patriot za priorytet. Ich wytworzenie może jednak trwać do 36 miesięcy - czytamy w dzienniku.

Wojna w Ukrainie. Zełenskiemu brakuje kluczowych rakiet

USA przekazywały Kijowowi pociski do systemów Patriot w ramach inicjatywy PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), finansowanej przez państwa europejskie.

Wysoki rangą przedstawiciel NATO zapewnił w rozmowie z "WP", że inicjatywa PURL nadal funkcjonuje, a pociski do systemów obrony przeciwlotniczej, w tym Patriot, wciąż trafiają do Ukrainy.

"Od maja dostawy były nieregularne i obecnie nikt nie może z całą pewnością stwierdzić, że dana dostawa rzeczywiście dotrze" - zaznaczył ukraiński urzędnik.

Wcześniej, w czwartek, stacja CNN, powołując się na własne źródła, powiadomiła, że Ukrainie skończyły się pociski do systemu obrony powietrznej Patriot.

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