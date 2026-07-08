W skrócie Siły specjalne Ukrainy przeprowadziły jednoczesny atak na dwa istotne obiekty w Tatarstanie, powodując pożary.

Oddziały ukraińskie zaatakowały rafinerię TANEKO i kompleks naftowy TAIF-NK w Niżniekamsku, używając dronów, a wojska zapowiedziały podobne działania w przyszłości.

Materiały przedstawiające skutki pożaru pojawiły się w internecie, burmistrz Niżniekamska potwierdził uszkodzenia i zapewnił, że ranni otrzymali opiekę medyczną oraz że usługi komunalne funkcjonują bez zakłóceń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W nocy z wtorku na środę oddziały wyznaczone do dalekosiężnych uderzeń zaatakowały dwa zakłady rafineryjne w Niżniekamsku - poinformowało w komunikacie Dowództwo Wojsk Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cele to rafineria TANECO oraz kompleks naftowy TAIF-NK. "Zdołało tam dotrzeć kilka dronów" - przekazały ukraińskie siły.

Dwie rafinerie w ogniu. Kolejne straty Rosji po ataku Ukrainy

Według komunikatu rafineria TANECO jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa paliwowego w Rosji. Głębokość przerobu ropy wynosi tam nawet 99 proc.

"Oznacza to, że z każdej tony ropy rafineria ta produkowała więcej benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego niż wiele starszych zakładów" - wyjaśniło dowództwo.

Z kolei TAIF-NK to druga co do wielkości rafineria w Niżniekamsku, zdolna przerabiać 8,5 mln ton ropy rocznie. Obiekt mieści także jeden z najbardziej zaawansowanych w Rosji kompleksów do przerobu ciężkich pozostałości po destylacji ropy. Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych zapowiedziały uderzenia na podobne cele w przyszłości.

Rosja. Dym nad Tatarstanem, są nagrania

Według ukraińskiego portalu TSN dym z rafinerii widać było nawet w pobliskich miastach. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania i zdjęcia, przedstawiające skutki pożarów.

Rozwiń

Burmistrz Niżniekamska Radmir Bielajew potwierdził na Telegramie, że obiekty zostały uszkodzone. "Uniknięto poważnych konsekwencji. Są ofiary z lekkimi obrażeniami. Niezwłocznie zapewniono im wszelką niezbędną opiekę medyczną" - napisał.

Na terenie Tatarstanu obowiązywało ostrzeżenie o zagrożeniu ataki z powietrza. Alarm został odwołany, a według zapewnień Bielajewa wszystkie usługi komunalne mają działać bez zakłóceń.

Źródła: TSN, Kommersant, Ukrinform, Meduza





"Niech ma pretensje do swoich". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Nawrockiemu Polsat News Polsat News