W skrócie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o rekordowych stratach armii rosyjskiej w październiku, które wyniosły 49 040 żołnierzy.

Poprzedni rekordowy wynik odnotowano w grudniu 2024 roku, kiedy straty rosyjskie osiągnęły poziom 48 670 osób.

Premier Donald Tusk wskazał, że podczas jednej nocy walk Rosja straciła 2,5 tysiąca żołnierzy.

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"Nowy rekord Sił Zbrojnych Ukrainy! Na dzień 29 października 2026 r. łączne straty bojowe wroga w ludziach w bieżącym miesiącu wynoszą 49 040" - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował za pośrednictwem mediach społecznościowych.

Dotąd miesiącem, w którym Ukraina zadała Rosji największe straty w sile żywej, był grudzień 2024 r. Moskwa straciła wówczas 48 670 żołnierzy.

Wojna na Ukrainie. W październiku Rosja straciła najwięcej żołnierzy od lutego 2022 r.

Jak podkreśla ukraińskie dowództwo, październik był dla Rosjan najkrwawszy od początku pełnoskalowej inwazji. Średnio Moskwa traciła na w Ukrainie 1 750 żołnierzy na dobę.

"Wskaźnik strat przewyższa zdolność wroga do uzupełniania swoich oddziałów. Każdy miesiąc wojny kosztuje armię rosyjską coraz więcej" - przekazał sztab.

"Siły Obronne Ukrainy będą nadal zadawać straty okupantom, dopóki rosyjska agresja zbrojna przeciwko Ukrainie nie zakończy się całkowicie" - zaznaczyło ukraińskie dowództwo.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie w ciągu 12 godzin stracili 2500 żołnierzy

O tym, że straty zadane Rosjanom były w ciągu ostatnich tygodni szczególnie dotkliwe, informował podczas wtorkowego posiedzenia rządu także Donald Tusk.

- Cztery noce temu, tylko w ciągu dwunastu godzin, Rosjanie stracili 2,5 tysiąca ludzi. W ciągu jednej nocnej wymiany ognia 2,5 tysiąca ludzi zginęło. Daje nam to wyobrażenie, jak straszne mogą być dalsze konsekwencje tej wojny - powiedział premier.

- Ta wojna nie przynosi Rosji żadnych rezultatów. Jedynym rezultat to setki tysięcy zabitych po obu stronach. Powoli ta wojna staje się jedną z najbardziej bezsensownych

i najkrwawszych wojen we współczesnej historii świata - stwierdził Donald Tusk.



