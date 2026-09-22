W skrócie Emmanuel Macron rozmawiał z Donaldem Trumpem o inicjatywach dotyczących moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Obaj przywódcy wyrazili zgodność co do potrzeby wsparcia Ukrainy w zakresie dostaw pocisków przechwytujących i wzmacniania jej zdolności obronnych.

Wołodymyr Zełenski podkreślił wagę zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną w kontekście deeskalacji i zapowiedział omówienie tego tematu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że rozmawiał w Nowym Jorku z liderem USA Donaldem Trumpem o inicjatywie, by ustanowić moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną w konflikcie między Ukrainą a Rosją.

Emmanuel Macron rozmawiał z Donaldem Trumpem o wsparciu Ukrainy

Wypowiadając się dla dziennikarzy po spotkaniu, Macron ocenił rozmowę z Trumpem jako "bardzo dobrą" i "bardzo konstruktywną". Wskazał też na ich zgodność co do konieczności wsparcia Kijowa we wzmacnianiu zdolności obronnych.

- Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji oraz potrzeby szybszego i skuteczniejszego wsparcia naszych ukraińskich przyjaciół w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, ponieważ z punktu widzenia obronności jest to kwestia kluczowa - powiedział przywódca Francji.

Nie wdając się w szczegóły, Macron wspomniał, że wraz z Trumpem skupili się na pomyśle wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji i Ukrainie. Temat ten zamierza poruszyć także podczas spotkania w Nowym Jorku z Wołodymyrem Zełenskim.

Ataki na infrastrukturę energetyczną. Wołodymyr Zełenski o krokach na rzecz deeskalacji

W poniedziałek głos w kwestii ataków na infrastrukturę energetyczną zabrał Zełenski, wskazując wagę zaprzestania ich dla podjęcia kroków na rzecz deeskalacji.

"Rozważane są również pomysły, które mogą przybliżyć pokój, począwszy od zdecydowanych kroków na rzecz deeskalacji. Sektor energetyczny Ukrainy, infrastruktura krytyczna oraz nasz eksport żywności muszą przestać być celami dla Rosji, a to skłoni nas do podjęcia odpowiednich kroków na rzecz deeskalacji. Rozwiązania są możliwe" - podkreślił we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Zapowiedział, że strona ukraińska omówi tę kwestię z partnerami podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.



