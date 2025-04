- Będziemy nadal uderzać w cele wykorzystywane przez ukraińskie wojsko, najemników z innych krajów i instruktorów, którzy zostali oficjalnie wysłani przez Europejczyków, by pomóc w uderzaniu na rosyjskie cele cywilne - zapowiedział minister spraw zagranicznych Rosji.

- W oświadczeniu prezydenta jest mowa o porozumieniu, a my jesteśmy gotowi do jego osiągnięcia, ale nadal istnieją pewny konkretne punkty - elementy tego porozumienia, które wymagają dopracowania - powiedział.

Ławrow odniósł się też do propozycji Trumpa o współpracy w kierowaniu elektrownią jądrową w kontrolowanym obecnie przez Rosjan Zaporożu. Kremlowski minister stwierdził, że Moskwa nie otrzymała takiej oferty, zaznaczając jednocześnie, że z pewnością by ją odrzuciła.

- Jeśli ją otrzymamy, to wyjaśnimy, że ta elektrownia jądrowa jest zarządzana przez państwową korporację Federacji Rosyjskiej o nazwie Rosatom . Jest ona monitorowana przez personel MAEA, który jest stale obecny na miejscu. I pomijając regularne ukraińskie próby ataku na stację w celu wywołania katastrofy nuklearnej w Europie i Ukrainie, wymogi bezpieczeństwa są w pełni wdrożone i jest ona w bardzo dobrych rękach - powiedział Ławrow.

- W chwili gdy zaczynasz robić takie rzeczy (nakładać sankcje - red.), odchodzisz od tego. Skazujesz się teraz na kolejne dwa lata wojny i nie chcemy, żeby to się stało - powiedział szef dyplomacji USA. Stwierdził przy tym, że tylko USA i prezydent Trump są w stanie zbliżyć obie strony i że zasługują na pochwały ze względu na włożony wysiłek w rozmowy.

Rubio zaznaczył, że choć do zatrzymania walk jest obecnie bliżej niż w ciągu trzech lat wojny, inicjatywa może się nie powieść, a administracja USA podejmie wkrótce decyzje, czy nadal angażować się w mediację .

- Ostatnie kilka kroków tej podróży zawsze będzie najtrudniejsze, ale musi się to stać wkrótce. Nie możemy kontynuować, jak powiedziałem, poświęcania czasu i zasobów na ten wysiłek, jeśli nie przyniesie to rezultatów. Tak więc ostatni tydzień naprawdę był poświęcony ustaleniu, jak blisko są te strony i czy są wystarczająco blisko, aby zasługiwało to na dalsze inwestowanie naszego czasu jako mediatora - powiedział sekretarz stanu.