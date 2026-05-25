Kreml wzywa do ucieczki z Kijowa. "Uprzedzamy obywateli z zagranicy"

Maciej Olanicki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wezwało przebywających w Kijowie dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych do opuszczenia miasta. Moskwa zapowiedziała zmasowany atak, który ma być odpowiedzią za rzekome zbombardowanie akademika na terenie obwodu ługańskiego. Ukraina odrzuca oskarżenia o atak na cywilów.

Rosja zapowiedziała zmasowany atak na Kijów i wezwała do ewakuacji dyplomatów

W skrócie

  • Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło zagranicznym dyplomatom i przedstawicielom organizacji międzynarodowych opuszczenie Kijowa w związku z zapowiadanym zmasowanym atakiem na miasto.
  • Moskwa ogłosiła, że celem ataku mają być miejsca związane z produkcją dronów, centra dowodzenia oraz obiekty administracji publicznej.
  • Kreml twierdzi, że działania te są odwetem za zbombardowanie domu studenckiego w Staorobielsku, gdzie według rosyjskich źródeł zginęli studenci, podczas gdy Kijów podaje, że ofiarami byli członkowie jednostki operatorów dronów.
Kreml zapowiedział zmasowany na atak na Kijów. Celem mają być miejsca, gdzie produkowane są drony, ale też centra dowodzenia i obiekty administracji publicznej.

"Uprzedzamy obywateli z zagranicy, łącznie z personelem misji dyplomatycznych i przedstawicielstw organizacji międzynardowych o konieczności jak najszybszego opuszczenia miasta" - przekazało rosyjskie MSZ za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mieszkańców ukraińskiej stolicy (uprzedzamy, aby - red.) nie zbliżać się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej reżimu Zełenskiego" - podał resort.

Zgodnie z komunikatem Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przygotowują uderzenia na kompleksy miliatrno-przemysłowe w Kijowie. Celem mają być przede wszystkim fabryki dronów.

Rosja zamierza uderzyć w "konkretne lokalizacje do projektowania, produkcji, programowania i przygotowywania do użycia bezzałogowych statków powietrznych używanych przez reżim w Kijowie". MSZ zaznaczyło przy tym, że udział w produkcji dronów ma NATO, które dostarcza Ukrainie komponenty do produkcji, informacje wywiadowcze i pomaga w namierzaniu celów.

"Ataki zostaną przeprowadzone zarówno na ośrodki decyzyjne, jak i stanowiska dowodzenia" - ogłosiła Moskwa.

Poprzednio potężne uderzenie na Kijów przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych.

Uderzenie w akademik w Starobielsku. Sprzeczne doniesienia o ofiarach

Zapowiadany atak na Kijów ma być odwetem za zbombardowanie przez Ukrainę domu studenckiego w Starobielsku. Miasto znajduje się na terenie okupowanego przez Rosjan obwodu ługańskiego.

Według Kremla w ataku zginęło czworo studentów Ługańskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Kijów odpiera oskarżenia, twierdząc, że ofiarami są tak naprawdę członkowie elitarnej jednostki operatorów dronów.

"Hunta Zełenskiego i jej zachodni sponsorzy, wspierający Siły Zbrojne Ukrainy narzędziami zbrodni przeciwko naszym ludziom, zademonstrowali na całym świat rażące lekceważenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego" - przekazał rosyjski resort spraw spraw zagranicznych.

