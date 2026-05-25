W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło zagranicznym dyplomatom i przedstawicielom organizacji międzynarodowych opuszczenie Kijowa w związku z zapowiadanym zmasowanym atakiem na miasto.

Moskwa ogłosiła, że celem ataku mają być miejsca związane z produkcją dronów, centra dowodzenia oraz obiekty administracji publicznej.

Kreml twierdzi, że działania te są odwetem za zbombardowanie domu studenckiego w Staorobielsku, gdzie według rosyjskich źródeł zginęli studenci, podczas gdy Kijów podaje, że ofiarami byli członkowie jednostki operatorów dronów.

"Uprzedzamy obywateli z zagranicy, łącznie z personelem misji dyplomatycznych i przedstawicielstw organizacji międzynardowych o konieczności jak najszybszego opuszczenia miasta" - przekazało rosyjskie MSZ za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mieszkańców ukraińskiej stolicy (uprzedzamy, aby - red.) nie zbliżać się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej reżimu Zełenskiego" - podał resort.

Zgodnie z komunikatem Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przygotowują uderzenia na kompleksy miliatrno-przemysłowe w Kijowie. Celem mają być przede wszystkim fabryki dronów.

Rosja zamierza uderzyć w "konkretne lokalizacje do projektowania, produkcji, programowania i przygotowywania do użycia bezzałogowych statków powietrznych używanych przez reżim w Kijowie". MSZ zaznaczyło przy tym, że udział w produkcji dronów ma NATO, które dostarcza Ukrainie komponenty do produkcji, informacje wywiadowcze i pomaga w namierzaniu celów.

"Ataki zostaną przeprowadzone zarówno na ośrodki decyzyjne, jak i stanowiska dowodzenia" - ogłosiła Moskwa.

Poprzednio potężne uderzenie na Kijów przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych.

Uderzenie w akademik w Starobielsku. Sprzeczne doniesienia o ofiarach

Zapowiadany atak na Kijów ma być odwetem za zbombardowanie przez Ukrainę domu studenckiego w Starobielsku. Miasto znajduje się na terenie okupowanego przez Rosjan obwodu ługańskiego.

Według Kremla w ataku zginęło czworo studentów Ługańskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Kijów odpiera oskarżenia, twierdząc, że ofiarami są tak naprawdę członkowie elitarnej jednostki operatorów dronów.

"Hunta Zełenskiego i jej zachodni sponsorzy, wspierający Siły Zbrojne Ukrainy narzędziami zbrodni przeciwko naszym ludziom, zademonstrowali na całym świat rażące lekceważenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego" - przekazał rosyjski resort spraw spraw zagranicznych.

