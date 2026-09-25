W skrócie Kreml analizuje możliwość przystąpienia do rozmów z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, lecz nie podano jeszcze szczegółów.

Rzecznik Kremla zaznaczył, że negocjacje mogą być potencjalnie opłacalne, a rozmowy się toczą.

Prezydent Ukrainy zaproponował przeprowadzenie spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, lecz Kreml nie wyraził dotąd opinii na ten temat.

Zmiana stanowiska Rosji wobec rozmów nastąpiła po spotkaniu Putina z amerykańskimi dyplomatami w Moskwie oraz kontaktach wysłannika Kremla w Nowym Jorku.

Stany Zjednoczone zaprosiły prezydenta Rosji na szczyt G20 w 2026 roku, a amerykańska dyplomacja sygnalizuje chęć dialogu i możliwość zawarcia umów handlowych.

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Dmitrij Pieskow poinformował, że specjalny wysłannik Władimira Putina kontynuuje rozmowy z amerykańskimi negocjatorami nt. zawarcia umów handlowych. Przy okazji odniósł się do pomysłu zorganizowania wspólnych negocjacji, w których jednocześnie uczestniczyłaby Ukraina.

- Jest za wcześnie na szczegóły. (...) Mimo to panuje przekonanie, że może to być opłacalne. I takie dyskusje mają miejsce - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Reuters przypomina, że Wołodymyr Zełenski proponował, aby do trójstronnych negocjacji doszło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kreml jak dotąd nie ocenił tej propozycji.

Wojna w Ukrainie. Rosja gotowa do rozmów?

Stanowisko Kremla ws. potencjalnych rozmów trójstronnych zaczęło zmieniać się po spotkaniu Władimira Putina z amerykańskimi dyplomatami, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w Moskwie. Wcześniej definitywnie odrzucano możliwość dialogu.

Jak informował telewizja CNN, w czwartek wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew spotkał się w Nowym Jorku ze współpracownikami prezydenta Donalda Trumpa.

Źródła twierdzą, że strony omawiały nową współpracę między USA a Rosją oraz warunki rozwiązania wojny w Ukrainie. Sami zainteresowani nie ujawnili szczegółów.

USA - Rosja. Putin dostał zaproszenie, krok w celu resetu relacji

W środę, na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, doszło też do spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznychSiergiejem Ławrowem.

Po zakończeniu rozmów Rubio poinformował, że Stany Zjednoczone zaprosiły przywódcę Rosji na szczyt G20, który ma się odbyć w grudniu 2026 roku w Miami na Florydzie.

- Donald Trump wyraźnie podkreślił, jak bardzo ważne jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, co natychmiast otworzy perspektywy - imponujące i dalekosiężne - na pełne przywrócenie stosunków między USA a Rosją - mówił w pierwszym tygodniu września Jurij Uszakow, doradca Putina.

Uszakow sugerował, że amerykańskiemu przywódcy zależy na dobrych relacjach z Moskwą. Według "The New York Times" prezydent Trump rozważa zaoferowanie Putinowi umów handlowych, aby "zachęcić" go do zawarcia porozumienia pokojowego z Ukrainą.

Źródła: Reuters, Interfax, "The New York Times", Kyiv Independent



