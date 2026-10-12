W skrócie Rzecznik Kremla stwierdził, że Władimir Putin byłby skłonny nakazać wojsku zaniechanie ataków na Ukrainę w dniu wyborów prezydenckich, ale nie poparł dłuższego rozejmu.

Rosja odrzuciła propozycję 60-dniowego zawieszenia broni przedstawioną przez prezydenta Ukrainy, promując zamiast tego szerokie porozumienie pokojowe.

Kreml nie odniósł się szczegółowo do kwestii rozejmu energetycznego, a zapowiedź zawieszenia broni dotyczyła jedynie wstrzymania ataków na rafinerie.

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Jak przypomina agencja Reutera, wcześniej w poniedziałek Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego zawieszenia broni, zgłoszoną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, która miała umożliwić przeprowadzenie w jego kraju wyborów prezydenckich, oświadczając, że zamiast tego domaga się kompleksowego porozumienia pokojowego.

Inicjatywę wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Na Kremlu zarówno prezydent Putin, jak i urzędnicy innego szczebla wielokrotnie mówili, że nie chcemy rozejmu. Chcemy długoterminowego pokoju i jesteśmy gotowi uczynić wszystko, co możliwe, by go osiągnąć - przekazał Pieskow dziennikarzom.

- Jeśli Ukraina rzeczywiście chce przeprowadzić wybory, to Putin będzie gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania - dodał. Jak uściślił, chodzi dokładnie o "ten jeden dzień".

Pieskow ocenił, że "realnie w Kijowie nie chcą przeprowadzić wyborów". - To jest całkiem oczywiste - powiedział rzecznik.

- 60 dób zawieszenia broni jest im potrzebne nie do przeprowadzenia wyborów, a do tego, żeby zebrać siły, zaleczyć rany i kontynuować wojnę - stwierdził Pieskow

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział zaś, że Zełenski "nie zasługuje" na rozejm w celu przeprowadzenia wyborów - poinformowała agencja AFP.

Kreml odrzucił ukraińską propozycję rozejmu. "Na pewno was poinformujemy"

Pieskow zaznaczył, że Kreml na razie nie może nic powiedzieć na temat rozejmu energetycznego, o którym mówił w niedzielę prezydent USA Donald Trump. - Jak będziemy mieć coś do powiedzenia w tej sprawie, na pewno was poinformujemy - oznajmił.

Rosja od dawna wzywała Ukrainę do zorganizowania wyborów, twierdząc, że bez nich prezydent Zełenski jest nielegalnym przywódcą.

- Powiedzcie Putinowi, żeby dał nam dwa miesiące, 60 dni pełnego rozejmu, 60 dni, a zorganizujemy wybory - oznajmił w niedzielę Zełenski telewizji ABC.

W niedzielę Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił szczegółów porozumienia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z dziennikarzem amerykańskiego portalu Axios, że ogłoszenie zawieszenia broni było zaskoczeniem dla władz w Kijowie. Zadeklarował jednak, że Ukraina zaakceptuje rozejm energetyczny, jeśli prezydent USA faktycznie wynegocjował go z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Portal podał później, że oświadczenie Trumpa o "rozejmie energetycznym" między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerie przez obie strony.



