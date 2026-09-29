W skrócie Rosyjski minister spraw zagranicznych odniósł się do polskich planów dotyczących produkcji amerykańskich rakiet Patriot i wspomniał o doktrynie wojennej swojego kraju.

W Polsce rozważana jest produkcja rakiet do systemów Patriot, a działania te mają być częścią międzynarodowej współpracy z udziałem USA, Niemiec, Holandii i Szwecji.

Siergiej Ławrow określił działania Europy jako prowadzenie wojny przeciwko Rosji, odnosząc się do dostaw broni dla Ukrainy.

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Na początku sierpnia wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że Polska wyraziła gotowość do produkcji rakiet do systemów Patriot.

- Podpisana przez nas podczas szczytu w Ankarze umowa z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją na budowę centrum serwisowego naszych pocisków do systemów Patriot, to niezbędny krok na drodze do własnej produkcji tego uzbrojenia - przekonywał polityk.

Ławrow o produkcji rakiet przez Polskę. "Mamy doktrynę wojenną w tej sprawie"

Tomczyk oceniał, że deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa dot. przekazania Ukrainie licencji na produkcję rakiet do Patriotów to pewne uproszczenie. Zdaniem Tomczyka Kijów nie otrzyma jej z dnia na dzień. - Przewiduję, że proces ten zwieńczy utworzenie międzynarodowego konsorcjum z udziałem Polski. W efekcie na naszym terytorium oraz dwóch, trzech innych państw europejskich zostanie uruchomiona produkcja pocisków Patriot - mówił.

Wcześniej wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała Amerykanom, że Polska może rozpocząć produkcję rakiet do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą.

O kwestię uruchomienia produkcji tych rakiet przez Polskę oraz "skalę zaangażowania Europy w konflikt w Ukrainie" został zapytany we wtorek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

- Mamy doktrynę wojenną w tej sprawie, na którą prezydent (Władimir Putin - red.) wielokrotnie się powoływał. Apeluję do was o uważne przestudiowanie odpowiedniego fragmentu tego kluczowego dokumentu - powiedział dziennikarzom na marginesie 23. dorocznego spotkania Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj.

Wspomniana przez polityka doktryna to liczący kilkadziesiąt stron dokument zatwierdzony przez Putina, w którym dużo uwagi poświęcono zdarzeniom określanym jako "zagrożenie wojenne wobec Rosji".

Ławrow o działaniach hybrydowych Rosji: To wy toczycie wojnę przeciw nam

Minister spraw zagranicznych Rosji nie sprecyzował, jakie konkretne zapisy rosyjskiej doktryny ma na myśli. Można jednak przypuszczać, że chodzi o wielokrotnie formułowane przez Moskwę groźby, że państwa zaangażowane w konflikt w Ukrainie mogą zostać potraktowane przez Rosję jako bezpośredni przeciwnicy.

Podczas tego samego spotkania Ławrow został też zapytany przez brytyjskiego dziennikarza, czy Rosja prowadzi "tajną wojnę hybrydową przeciwko państwom europejskim".

- Ma pan na myśli, że niszczymy drony i rakiety, które Wielka Brytania i Europa kontynentalna dostarczają Ukraińcom, a oni potem do nas strzelają? Czy o to panu chodzi? - zapytał Ławrow, na co dziennikarz - według rosyjskich mediów propagandowych - miał odpowiedzieć twierdząco.

- No cóż, jeśli przyznajecie, że strzelają do nas z waszej broni, a my zestrzeliwujemy tę broń, to nazywajcie to, jak chcecie. Ale nie mam wątpliwości, że to wojna, którą Europa toczy przeciwko nam. Rozmawiamy o tym od dawna - skwitował szef rosyjskiej dyplomacji.

Źródło: TASS



