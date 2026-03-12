Wojna w Ukrainie
Kreml obwinia Wielką Brytanię po ataku w Rosji. "Nowy poziom eskalacji"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Rosja w gniewie po ataku Ukrainy na Briańsk. Tamtejsze MSZ wydało ostry komunikat, oskarżając Kijów, ale i Wielką Brytanię, której pociski - według Kremla - mieli wykorzystać Ukraińcy. Moskwa zarzuca Londynowi złamanie międzynarodowych norm i mówi o eskalacji na zupełnie nowym poziomie. Rosjanie wskazują wprost - taki atak to "bezpośrednie zaangażowanie" partnerów z NATO.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na tle budynków Kremla
Rosyjskie MSZ grzmi po ataku Ukrainy na Briańsk. Oskarżają także Wielką BrytanięSEFA KARACAN / ANADOLU / AFP | Konstantin Kokoshkin / Russian LookAgencja FORUM

W skrócie

  • W ataku na rosyjskie miasto Briańsk zginęło siedem osób, a liczba rannych wzrosła do 42 - według lokalnych władz i agencji. Niezależne źródła nie są w stanie potwierdzić tych informacji.
  • Rosyjskie MSZ oskarżyło Ukrainę o celowe atakowanie ludności cywilnej oraz wskazało, że użyto brytyjskich rakiet Storm Shadow, obarczając winą także Wielką Brytanię.
  • Kijów poinformował, że celem ataku była fabryka produkująca mikroelektronikę wykorzystywaną w systemach rakietowych.
Do ataku Ukrainy na rosyjskie miasto Briańsk na zachodzie Rosji doszło we wtorek. Lokalne władze podawały, że w uderzeniu zginęło sześć osób, a 37 zostało rannych.

W środę natomiast gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz podał, że zmarła kolejna ofiara uderzenia - donosił Reuters. Liczba rannych wzrosnąć miała natomiast do 42. Agencja zauważa, że władze nie podały, jakie obiekty trafiono.

W środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało w sprawie komunikat. Jak podano, celem ataku było "zniweczenie wysiłków prowadzonych na rzecz pokoju i eskalacja konfliktu". Moskwa oskarżyła Kijów o celowe atakowanie ludności cywilnej. Ukraińcy podkreślają natomiast, że za cel wzięli kluczowy zakład zajmujący się produkcją komponentów rakietowych.

Wojna w Ukrainie. Rosja grzmi po ataku na Briańsk. Oskarżają Wielką Brytanię

Na oskarżeniach w stronę Kijowa Kreml nie poprzestał. Uderzenie nazwał "atakiem terrorystycznym" i winą obarczył także Wielką Brytanię, której pociski - jak stwierdzono - Ukraińcy wykorzystali w czasie operacji.

Moskwa wskazała, że Ukraińcy użyli brytyjskich rakiet Storm Shadow i obwiniła Londyn o "przekroczenie międzynarodowych przepisów prawa".

    "Państwa zachodnie ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki ataku, w którym są ofiary cywilne" - oświadczyło ministerstwo państwa agresora.

    Rosyjskie MSZ podkreśliło także, że Kijów nie mógłby korzystać z rakiet Storm Shadow, bez - jak opisano - "bezpośredniego zaangażowania" partnerów z NATO.

    Rosja o "zupełnie nowym poziomie" konfliktu

    MSZ w Moskwie dodało też, że widocznie "Wielka Brytania jest gotowa przenieść konflikt na zupełnie nowy poziom". 

    "Cel Londynu i innych zachodnich stolic jest jasny: zakłócić proces pokojowy przez prowokację na wielką skalę" - brzmi fragment komunikatu.

    "Moskwa zagroziła 'zupełnie nowym poziomem zniszczeń i ofiar wśród ludności'" - analizuje oświadczenie The Kyiv Independent.

    Kijów podkreśla natomiast stanowczo, że celem ataku była fabryka - jeden z największych rosyjskich producentów mikroelektroniki wykorzystywanej w celach militarnych.

    Zakład tworzy komponenty wykorzystywane w systemach naprowadzających i sterowania pociskami rakietowymi, które regularnie spadają na ukraińskie miasta.

