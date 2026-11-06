W skrócie Kyryło Budanow ostrzegł, że rosyjskim celem na zimę jest zniszczenie infrastruktury krytycznej, aby wywołać społeczne niezadowolenie i protesty w Ukrainie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że wywiad posiada dane o rosyjskich przygotowaniach do uderzenia w energetykę, mosty oraz infrastrukturę cywilną.

Ukraińskie władze apelują do zachodnich sojuszników o pilne dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot w celu obrony przed rosyjskimi atakami.

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Budanow przedstawił swoją ocenę rosyjskich planów w wywiadzie dla CBS News, opisanym przez portal TSN. Według niegoMoskwa zamierza zimą wyrządzić jak największe szkody infrastrukturze niezbędnej do funkcjonowania kraju.

Ukraina. Budanow ostrzega przed rosyjskim planem na zimę

- Zadać maksymalne szkody naszej infrastrukturze krytycznej, aby stworzyć podłoże dla społecznego niezadowolenia, ulicznych protestów - mówił Budanow o rosyjskich zamiarach.

Jak tłumaczył, w kalkulacjach Kremla pogorszenie warunków życia ma skłonić Ukraińców do wyjścia na ulice i wywierania presji na władze. To z kolei miałoby popchnąć Ukrainę do ustępstw sprzecznych z jej interesami narodowymi.

Szef prezydenckiego biura przekonywał jednak, że taki scenariusz się nie powiedzie. - Ale tego nie będzie - podkreślił. Przyznał zarazem, że nadchodząca zima będzie trudna.

Rosja szykuje kolejne uderzenia. Zełenski powołuje się na wywiad

Przed nowym rosyjskim atakiem ostrzegł także Wołodymyr Zełenski. W piątkowym wieczornym wystąpieniu poinformował, że ukraiński wywiad ma dane o przygotowaniach do uderzenia w energetykę, mosty na Dnieprze oraz infrastrukturę cywilną.

Prezydent zaznaczył, że ukraińskie siły zbrojne przygotowują się do obrony. Zaapelował do partnerów o szybkie dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

- Każde porozumienie jest ważne, każdy dzień w dostawach jest bardzo ważny - podkreślił, apelując, by sojusznicy nie odkładali pomocy na później.

Zełenski tłumaczył również, że Rosjanie niszczą sieci elektroenergetyczne, transformatory i urządzenia rozdzielcze. To powoduje niedobory prądu w części regionów, nawet gdy możliwości jego wytwarzania są wystarczające. Zapowiedział zwiększenie liczby ekip remontowych oraz pomoc wojska w usuwaniu skutków ataków. Zaapelował też do mieszkańców o ostrożność w związku z zagrożeniem rakietowym.

Źródła: TSN, UNN, Biuro Prezydenta Ukrainy.



