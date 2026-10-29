W skrócie Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina, oświadczył, że data rozmów trójstronnych z USA i Ukrainą będzie ustalana nie wcześniej niż po 4 listopada.

Rosja sugeruje, że militarne ambicje USA na Bliskim Wschodzie oraz sytuacja geopolityczna mogą uniemożliwić przeprowadzenie planowanych rozmów pokojowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował, aby spotkanie odbyło się w Abu Zabi między 6 a 10 listopada przy udziale europejskich negocjatorów.

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Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow oświadczył w środę, że Rosja nadal rozmyśla nad datą ewentualnych negocjacji pokojowych. - Będziemy ją ustalać - powiedział.

Trójstronne rozmowy z Ukrainą, w których uczestniczyłyby również Stany Zjednoczone, w jego ocenie mogłyby odbyć się po 4 listopada, czyli po rosyjskim Dniu Jedności Narodowej. Uszakow ma jednak wątpliwości, czy sytuacja geopolityczna pozwoli na przeprowadzenie negocjacji.

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Zdaniem Uszakowa po wyborach połówkowych w USA może dojść do zaognienia konfliktu na Bliskim Wschodzie, w które zaangażowane są amerykańskie władze. Podkreślił, że wówczas rozmowy trójstronne byłyby niemożliwe.

- To będzie też zależało od sytuacji na polu bitwy i ogólnej sytuacji. Widać sytuację teraz na Bliskim Wschodzie. Po prostu możemy nie być w stanie zorganizować tego w najbliższej przyszłości. To moje przypuszczenie - powiedział rosyjskim dziennikarzom.

Uszakow dodał, że w kontekście rozmów z Ukrainą nie było dyskusji o zaproszeniu na nie negocjatorów z innych europejskich krajów. W zeszły weekend przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec iFrancji oświadczyli, że Europa odegra swoją rolę we wspomnianych rozmowach trójstronnych.

- Nie ma absolutnie żadnej rozmowy na ten temat, nic nie jest rozważane. Obecnie zawarto porozumienie o wznowieniu trójstronnych konsultacji z przedstawicielami Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych - skwitował doradca Putina.

Trump zapowiada rozmowy "wkrótce". Zełenski zasugerował datę

W ostatnich dniach prezydent USADonald Trump kilkukrotnie zapowiedał, że dojdzie do rozmów trójstronnych - "wkrótce" i "bardzo szybko", ale w rzeczywistości bez żadnych znanych konkretów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w środę, aby spotkanie odbyło się w Abu Zabi w dniach od 6 do 10 listopada. Dodał, że Kijów chce udziału Europy w tym procesie, ponieważ potrzebna jest jedność i silniejsza presja na Rosję.

Jeszcze w niedzielę Uszakow twierdził, że USA nie są w stanie wywrzeć skutecznej presji na Ukrainę, "dlatego nie wystarczy rozmawiać tylko z Kijowem; trzeba rozmawiać z całą Europą, która w pełni wspiera Kijów". Z jego ostatniej wypowiedzi wynika, że stanowisko Kremla w tej sprawie jednak uległo zmianie.

Źródła: Reuters, Interfax-Rosja



