Kreml chce "formuły z Anchorage". Ukraińcy mają opuścić jeden region
Ukraińskie siły zbrojne powinny opuścić terytorium Donbas - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W piątek w Abu Zabi dojdzie do pierwszych od rosyjskiej inwazji rozmów trójstronnych z udziałem Ukrainy, Rosji i USA. Prezydent Zełenski i strona rosyjska potwierdzają, że dyskutowane będą ukraińskie ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. - To bardzo ważny warunek - powiedział Pieskow, powtarzając narrację o konieczności powrotu do "formuły z Anchorage".
W skrócie
- Dmitrij Pieskow stwierdził przed rozpoczęciem rozmów trójstronnych w Abu Zabi, że ukraińskie siły powinny opuścić Donbas.
- Rzecznik Kremla, podobnie jak wcześniej dyplomata Jurij Uszakow, mówił o powrocie do "formuły z Anchorage", jednak odmówił podania szczegółów.
- Gotowość do rozmów na temat ustępstw terytorialnych wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
- Powszechnie wiadomo, że stanowisko Rosji jest takie, że Ukraina i ukraińskie siły zbrojne powinny opuścić terytorium Donbasu, muszą zostać stamtąd wycofane. To bardzo ważny warunek - powiedział Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Reuters.
Pieskow wyraził opinię, że pokój w Ukrainie uda się osiągnąć, jeśli zastosowana zostanie "formuła z Anchorage". Chodzi o ustalenia ze spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina, jakie miało miejsce w połowie sierpnia na Alasce. Pieskow odmówił jednak wdawania się w szczegóły amerykańsko-rosyjskich uzgodnień.
- Oczywiście nie chcemy publicznie wnikać w szczegóły omawianych przepisów. Dlatego nie mogę i nie powiem, co oznacza "formuła Anchorage". Uważamy to za niewłaściwe - powiedział Pieskow cytowany przez agencję RIA.
Rzecznik Kremla potwierdził, że rosyjska delegacja w Abu Zabi będzie składać się z przedstawicieli Ministerstwa Obrony, jednak nie wyjawił personaliów.
Nowa rosyjska narracja wokół Ukrainy. Kreml chce powrotu tzw. formuły z Anchorage
Po rozmowach w Davos o powrocie do "formuły z Anchorage" mówił także kremlowski dyplomata Jurij Uszakow.
- Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania - powiedział doradca Putina.
Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja jest gotowa kontynuować rozmowy w Abu Zabi w sobotę, jeśli będzie to konieczne.
Spór wokół zamrożonych aktywów. Zełenski nazwał pomysł Putina "nonsensem"
Podczas briefiengu Dmitrij Pieskow powtórzył wcześniejsze stanowisko Władimira Putina, według którego rosyjskie aktywa zamrożone w zachodnich bankach powinny być wykorzystane do odbudowy zniszczeń wojennych na terytorium Rosji, przede wszystkim w obwodzie kurskim.
- Jeśli chodzi o pieniądze skonfiskowane w USA, nie zdradzę dokładnej kwoty, powiem jednak, że było to nieco mniej niż pięć miliardów dolarów - powiedział Pieskow.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał pomysł Putina "nonsensem" i zapowiedział, że jego kraj będzie naciskać na to, aby całość zamrożonych aktywów Rosji przeznaczyć na odbudowę Ukrainy. Zełenski potwierdził, że w Abu Zabi gotowy jest rozmawiać o ustępstwach terytorialnych.
- Kwestia Donbasu jest kluczowa. Będzie omawiana, i to w sposób, jaki uznamy za stosowny dla wszystkich trzech stron. W Abu Zabi, dziś i jutro - powiedział w piątek Zełenski.
Źródło: Reuters, RIA