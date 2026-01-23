Wojna w Ukrainie
Kreml chce "formuły z Anchorage". Ukraińcy mają opuścić jeden region

Ukraińskie siły zbrojne powinny opuścić terytorium Donbas - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W piątek w Abu Zabi dojdzie do pierwszych od rosyjskiej inwazji rozmów trójstronnych z udziałem Ukrainy, Rosji i USA. Prezydent Zełenski i strona rosyjska potwierdzają, że dyskutowane będą ukraińskie ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. - To bardzo ważny warunek - powiedział Pieskow, powtarzając narrację o konieczności powrotu do "formuły z Anchorage".

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich trzyma telefon przy uchu, obaj mają przypięte okrągłe znaczki na klapach marynarek, neutralne tło.
Dmitrij Pieskow przed rozmowa w Abu Zabi: ukraińskie wojsko powinny opuścić DonbasAlexander KAZAKOVAFP

- Powszechnie wiadomo, że stanowisko Rosji jest takie, że Ukraina i ukraińskie siły zbrojne powinny opuścić terytorium Donbasu, muszą zostać stamtąd wycofane. To bardzo ważny warunek - powiedział Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Reuters.

Pieskow wyraził opinię, że pokój w Ukrainie uda się osiągnąć, jeśli zastosowana zostanie "formuła z Anchorage". Chodzi o ustalenia ze spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina, jakie miało miejsce w połowie sierpnia na Alasce. Pieskow odmówił jednak wdawania się w szczegóły amerykańsko-rosyjskich uzgodnień.

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że podczas rozmów trójstronnych w Abu Zabi poruszona zostanie kwestia ustępstw terytorialnych
Wojna w Ukrainie

Zełenski przed spotkaniem w Abu Zabi. Kwestie terytorialne na stole

    - Oczywiście nie chcemy publicznie wnikać w szczegóły omawianych przepisów. Dlatego nie mogę i nie powiem, co oznacza "formuła Anchorage". Uważamy to za niewłaściwe - powiedział Pieskow cytowany przez agencję RIA.

    Rzecznik Kremla potwierdził, że rosyjska delegacja w Abu Zabi będzie składać się z przedstawicieli Ministerstwa Obrony, jednak nie wyjawił personaliów.

    Nowa rosyjska narracja wokół Ukrainy. Kreml chce powrotu tzw. formuły z Anchorage

    Po rozmowach w Davos o powrocie do "formuły z Anchorage" mówił także kremlowski dyplomata Jurij Uszakow.

    - Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania - powiedział doradca Putina.

    Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja jest gotowa kontynuować rozmowy w Abu Zabi w sobotę, jeśli będzie to konieczne.

    W styczniu Kijów opuściło 600 tys. mieszkańców. Na froncie Rosjanie przygotowują się na wojnę pozycyjną
    Wojna w Ukrainie

    Krytyczna sytuacja w Kijowie. Rosja zmienia taktykę

      Spór wokół zamrożonych aktywów. Zełenski nazwał pomysł Putina "nonsensem"

      Podczas briefiengu Dmitrij Pieskow powtórzył wcześniejsze stanowisko Władimira Putina, według którego rosyjskie aktywa zamrożone w zachodnich bankach powinny być wykorzystane do odbudowy zniszczeń wojennych na terytorium Rosji, przede wszystkim w obwodzie kurskim.

      - Jeśli chodzi o pieniądze skonfiskowane w USA, nie zdradzę dokładnej kwoty, powiem jednak, że było to nieco mniej niż pięć miliardów dolarów - powiedział Pieskow.

      Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał pomysł Putina "nonsensem" i zapowiedział, że jego kraj będzie naciskać na to, aby całość zamrożonych aktywów Rosji przeznaczyć na odbudowę Ukrainy. Zełenski potwierdził, że w Abu Zabi gotowy jest rozmawiać o ustępstwach terytorialnych.

      - Kwestia Donbasu jest kluczowa. Będzie omawiana, i to w sposób, jaki uznamy za stosowny dla wszystkich trzech stron. W Abu Zabi, dziś i jutro - powiedział w piątek Zełenski.

      Źródło: Reuters, RIA

      Władimir Putin zadklerował, że Rosja jest gotowa dołączyć do utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju
      Świat

      Rosja gotowa wejść do Rady Pokoju. Putin chce użyć zamrożonych aktywów

