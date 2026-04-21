W skrócie Szef MSZ Estonii ostrzegł, że po wojnie z Ukrainą Rosja może wysłać do Europy setki tysięcy kombatantów w celu destabilizowania sytuacji w UE.

Estońskie władze sugerują wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla Rosjan, którzy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Cieszę się, że Komisja Europejska zajmuje się teraz sprawą rosyjskich kombatantów. (Szefowa unijnej dyplomacji - red.) Kaja Kallas przedstawi nam przegląd naszych działań, ponieważ musimy przygotować się na pokój, gdy Rosja wyśle do Europy setki tysięcy (...) kombatantów - powiedział szef estońskiej dyplomacji.

Tsahkna ostrzegł wcześniej, że w razie zawieszenia broni w Ukrainie przywódca Rosji Władimir Putin może skierować setki tysięcy żołnierzy z frontu do innych części Europy, gdzie mogliby destabilizować sytuację.

Estonia ostrzega państwa UE. Rosja wyśle do Europy setki tysięcy kombatantów

W odpowiedzi na to potencjalne zagrożenie władze w Tallinie proponują wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla Rosjan, którzy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

W połowie marca Tsahkna poinformował też, żeEstonia objęła zakazami wjazdu do strefy Schengen ponad 1300 rosyjskich żołnierzy.

Również w marcu premierzy Polski, Finlandii, Estonii, Szwecji i Łotwy oraz prezydenci Litwy i Rumunii, a także kanclerz Niemiec wysłali list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Antonio Costy, w którym apelowali o wprowadzenie zakazu wjazdu i pobytu w strefie Schengen dla rosyjskich żołnierzy - byłych i obecnych.

Estońskie władze podkreślają, że w zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie uczestniczyło dotąd nawet 1,5 miliona obywateli Rosji, z czego około 640 tys. wciąż jest na froncie.

W samej zaś Rosji, jak podkreślono w komunikacie resortu, notowana jest najwyższa od ponad 15 lat liczba przestępstw z użyciem przemocy, a fala przestępczości częściowo związana jest z masowym powrotem z frontu skazanych wcześniej kryminalistów.

