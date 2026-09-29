W skrócie Belgia zamierza przekazać do końca 2026 roku trzy myśliwce F-16 dla Ukrainy w ramach przyspieszonej procedury.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował belgijskiemu rządowi za gotowość do pomocy w obliczu nasilonych ataków Rosji.

Wcześniej Francja dostarczyła Ukrainie uzbrojenie dla samolotów Mirage 2000, w tym pociski Mica i amunicję kalibru 30 mm.

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Belgia przekaże Ukrainie do końca 2026 roku trzy myśliwce F-16 w ramach przyspieszonej procedury - poinformował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że w sytuacji, gdy Rosja z każdym dniem nasila ataki, należy zwiększać możliwości zestrzeliwania jej środków napadu powietrznego, aby chronić ludność cywilną.

Zełenski podziękował Belgii za zdecydowane działania na rzecz wsparcia Ukrainy w odpowiedzi na brutalne ataki Rosji.

Agencja Belga podała 28 maja 2024 roku, że Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku. Minister obrony Belgii Theo Francken ogłosił 18 czerwca, że w tym roku na Ukrainę ma trafić siedem należących do jego kraju myśliwców F-16.

- Cztery zostaną przeznaczone na części zamienne, a trzy będą operować w przestrzeni powietrznej Ukrainy, aby bronić jej przed rosyjską agresją i przed dronami Shahed - mówił.

Minister zapowiedział, że zaproponuje rządowi wysłanie wszystkich maszyn tego typu na Ukrainę, gdy Belgia otrzyma całość zamówienia na samoloty F-35.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Francja przekazała wyposażenie dla myśliwców

W piątek ukraiński portal Militarnyj poinformował, że w ramach pomocy wojskowej Francja przekazała Kijowowi uzbrojenie dla samolotów myśliwskich Mirage 2000.

Jak dodano, chodzi o pociski rakietowe powietrze-powietrze Mica oraz amunicję kalibru 30 mm.

"Zastosowanie pocisków rakietowych krótkiego zasięgu oraz działek pokładowych jest racjonalnym rozwiązaniem pozwalającym na niszczenie pocisków manewrujących i bezzałogowców" - ocenił portal.

Pociski rakietowe Mica mogą dysponować systemem naprowadzania wykorzystującym dla lokalizacji celu radar lub czujnik wykrywający ślad termiczny celu. Mogą zwalczać cele w odległości do 60-80 km.

Samoloty typu Mirage 2000, jakimi dysponują ukraińskie siły powietrzne, są uzbrojone również w dwa działka o kalibrze 30 mm, co pozwala na zestrzeliwanie na bliskim dystansie dronów i pocisków manewrujących.

Na początku 2025 roku Francja dostarczyła Ukrainie co najmniej sześć samolotów Mirage 2000. Podobnie jak posiadane przez Ukrainę myśliwce Su-27 i MiG-29 (w tym dostarczone przez Polskę) oraz F-16, są używane do zwalczania rosyjskich pocisków i dronów uderzeniowych.

"Dużym problemem dla Ukrainy jest wyczerpywanie się zapasów pocisków rakietowych dla samolotów myśliwskich, wobec czego każda dostawa jest istotnym wzmocnieniem zdolności odpierania ataków z powietrza" - zaznaczył portal.



