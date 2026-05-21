W skrócie Z ustaleń Ołeksandra Musienki wynika, że przygotowywane jest pięć scenariuszy możliwych działań ofensywnych Rosji wobec Ukrainy, z których dwa zakładają atak z terytorium Białorusi.

Sztab generalny Ukrainy analizuje różne opcje, w tym koncentrację wojsk przy granicy oraz prowokacyjne działania przez Białoruś przeciw państwom bałtyckim.

Ukraina wzmacnia swoją granicę i deklaruje gotowość na wszelkie możliwe warianty działań przeciwnika.

Informacje o pięciu scenariuszach uderzeń ze strony Rosji, analizowanych przez sztab generalny Ukrainy, w radiu NV przekazał żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Musienko.

Ekspert wojskowy wskazał przy tym, że kluczowe są dwie opcje, które zakładają możliwy atak z terytorium Białorusi. Kluczowy w tym aspekcie zdaje się być również obwód briański w Rosji, który przylega zarówno do kraju rządzonego przez Łukaszenkę, jak i Ukrainy.

- Zagrożenia z tego miejsca będą się utrzymywać tak długo, jak długo będzie trwała wojna - zaznaczył Musienko.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakuje z Białorusi? Pięć scenariuszy

Ekspert przypomniał także niedawne słowa naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ołeksandr Syrski podkreślał, że Ukraina jest świadoma możliwch działań ofensywnych ze strony Rosji i przygotuje się na wszelkie możliwe scenariusze.

- Oznacza to, że Rosja nie rezygnuje z możliwości przeprowadzenia uderzeń z terytorium północnych granic Ukrainy - wskazał Ołeksandr Musienko.

Z jego ustaleń wynika, że wspomniane pięć scenariuszy jest ciągle modelowanych i analizowanych przed dowództwo. Nie ujawnił przy tym, co dokładnie obejmują wszystkie opcje, ale podał kilka szczegółów.

- Przynajmniej jedna lub dwie z nich mogą obejmować działania ofensywne Rosji przez Białoruś na terytorium państw bałtyckich, polegające na prowokacjach. W zależności od tego, czy skoncentrują wojska, może to być większa ofensywa. W przeciwnym razie może to oznaczać użycie dronów, sabotaż, prowokacje, itp. - mówił Musienko.

Ukraina zaatakowana z terenów Białorusi? "Jesteśmy przygotowani"

Żołnierz zaznaczył przy tym, że otwarte komunikaty ze strony wojska na temat potencjalnych opcji działania Rosji mają jeden zasadniczy cel.

- Ukraina mówi tak, aby poinformować (wroga - red.), że wiemy wszystko i jesteśmy przygotowani na rozwój wydarzeń, na sytuacje, które mogą się pojawić - podkreślił Ołeksandr Musienko.

- Wzmocniliśmy i nadal wzmacniamy odcinki granicy. W tym przypadku "poinformowany" oznacza "uzbrojony". Jeśli wróg nagle przegrupuje swoje jednostki wojskowe w znacznej liczbie, będzie to widoczne. Nie da się tego dziś ukryć. I będziemy wiedzieć, że wróg przygotowuje się do zintensyfikowania działań ofensywnych bezpośrednio z terytorium Białorusi lub obwodu briańskiego - tłumaczył dalej ekspert.

Wojna w Ukrainie. Dwa kluczowe modele ataku Rosji

Według wojskowego pierwsza z dwóch sytuacji, analizowanych przez Siły Zbrojne Ukrainy, zakłada właśnie koncentrację dużej liczby wojsk przy granicy.

- Musimy zrozumieć, że to nie może być grupa 20-30-40 tysięcy. Obecnie mamy ponad 100 tysięcy skoncentrowanych (żołnierzy - red.) tylko na kierunku pokrowskim, wliczając w to rosyjską armię pancerną itd. I dlatego, aby przyciągnąć duże siły, wróg musi albo pozyskać jakąś rezerwę operacyjną, którą Putin nie dysponuje dziś w takiej liczbie, albo wycofać swoje siły z innych kierunków i bezpośrednio wzmocnić ten kierunek - wyjaśniał Ukrainiec w radiu NV.

Z kolei drugi możliwy scenariusz wskazuje na pozorowane działania, mające na celu ściągnięcie ukraińskich wojsk na północ, co ma pomóc Rosji w utworzeniu tzw. stref buforowych. Podobną sytuację odnotowano kilka tygodni temu w obwodzie sumskim.

- Gdy tylko Rosja spróbuje zrealizować jeden lub drugi (scenariusz - red.), podejmiemy środki zaradcze, aby uniemożliwić wrogowi faktyczną realizację jego zamiarów - zapewnił Musienko.

Źródło: Unian





