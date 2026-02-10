Koszmarna zbrodnia w Ukrainie. Atak siekierą w ośrodku dla uchodźców

W skrócie Ciała trzech kobiet i dwóch mężczyzn zostały znalezione w ośrodku dla uchodźców w Sudobiczy na północnym zachodzie Ukrainy.

O popełnienie morderstwa podejrzany jest 72-letni mężczyzna, który miał użyć siekiery i młotka; został zatrzymany.

Śledztwo wskazuje na konflikt domowy jako możliwy powód zbrodni, a organy ścigania wszczęły postępowanie karne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w budynku szkoły we wsi Sudobicze, który obecnie służy jako ośrodek dla przesiedleńców.

We wtorek po godz. 4 rano pracownik socjalny powiadomił policję o możliwym zagrożeniu, powołując się na relacje mieszkańców, którzy donosili o krzykach na korytarzu.

Ukraińskie Biuro Prokuratora Generalnego poinformowało, że podejrzanym o dokonanie zbrodni jest 72-letni mężczyzna, który miał zadać ofiarom śmiertelne ciosy siekierą i młotkiem; został już zatrzymany.

Ukraina. Zbrodnia w ośrodku dla uchodźców, nie żyje pięć osób

Wszystkie ofiary pochodziły z obwodów donieckiego i kirowohradzkiego na wschodzie i w centrum kraju. Przyczyną miał być "konflikt domowy" pomiędzy 72-latkiem, a pozostałymi mieszkańcami ośrodka.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciała trzech kobiet w wieku 81, 78 i 56 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 60 i 68 lat.

Szczegóły i motywy zbrodni są ustalane. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie umyślnego zabójstwa kilku osób. Podejrzany ma zostać wkrótce tymczasowo aresztowany.

"Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie Czarzastego Polsat News Polsat News