Wojna w Ukrainie
Koszmarna zbrodnia w Ukrainie. Atak siekierą w ośrodku dla uchodźców

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ciała trzech kobiet i dwóch mężczyzn odnaleziono w budynku dla uchodźców na terenie Ukrainy. O zabójstwo podejrzewany jest 72-letni mężczyzna, który został już zatrzymany. Do zadania śmiertelnych ciosów użyć miał siekiery i młotka. Zdaniem prokuratury doszło do konfliktu domowego.

Grupa mężczyzn w zimowych ubraniach rozmawia na tle samochodu w pokrytym śniegiem otoczeniu, obok zdjęcie drzwi z dużą dziurą, przez którą widoczne jest wnętrze pomieszczenia.
72-latek zatrzymany po zabójstwie pięciu osób w ośrodku dla ukraińskich uchodźcówPolicja obwodu rówieńskiegomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ciała trzech kobiet i dwóch mężczyzn zostały znalezione w ośrodku dla uchodźców w Sudobiczy na północnym zachodzie Ukrainy.
  • O popełnienie morderstwa podejrzany jest 72-letni mężczyzna, który miał użyć siekiery i młotka; został zatrzymany.
  • Śledztwo wskazuje na konflikt domowy jako możliwy powód zbrodni, a organy ścigania wszczęły postępowanie karne.
Do zdarzenia doszło w budynku szkoły we wsi Sudobicze, który obecnie służy jako ośrodek dla przesiedleńców.

We wtorek po godz. 4 rano pracownik socjalny powiadomił policję o możliwym zagrożeniu, powołując się na relacje mieszkańców, którzy donosili o krzykach na korytarzu.

Ukraińskie Biuro Prokuratora Generalnego poinformowało, że podejrzanym o dokonanie zbrodni jest 72-letni mężczyzna, który miał zadać ofiarom śmiertelne ciosy siekierą i młotkiem; został już zatrzymany.

    Ukraina. Zbrodnia w ośrodku dla uchodźców, nie żyje pięć osób

    Wszystkie ofiary pochodziły z obwodów donieckiego i kirowohradzkiego na wschodzie i w centrum kraju. Przyczyną miał być "konflikt domowy" pomiędzy 72-latkiem, a pozostałymi mieszkańcami ośrodka.

    Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciała trzech kobiet w wieku 81, 78 i 56 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 60 i 68 lat.

    Szczegóły i motywy zbrodni są ustalane. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie umyślnego zabójstwa kilku osób. Podejrzany ma zostać wkrótce tymczasowo aresztowany.

