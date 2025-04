Informacje te przekazała państwowa agencja informacyjna KCNA, na którą powołuje się AFP. Przyznanie się Pjongjangu do wysyłania swoich żołnierzy do Rosji nastąpiło kilka dni po tym, jak Moskwa potwierdziła, że walczą oni po jej stronie .

Wojna w Ukrainie. Korea Północna przyznała się do wysłania swoich wojsk do pomocy Rosji

Tymczasem Ministerstwo Obrony Korei Południowej oceniło, że rozmieszczenie wojsk Korei Północnej w obwodzie kurskim "narusza rezolucje bezpieczeństwa ONZ". "Oficjalnie potwierdzając to, Pjongjang przyznał się do własnych przestępczych czynów" - dodano.

Do ruchu Korei Północnej, polegającym na publicznym przyznaniu się do wysłania swoich żołnierzy do Rosji, odniósł się Yang Moo-jin z Uniwersytetu Studiów Północnokoreańskich w Seulu.