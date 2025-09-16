W skrócie Sekretarz skarbu USA Scott Bessent uważa, że nałożenie wysokich ceł na nabywców rosyjskiej ropy przez Europę mogłoby zakończyć wojnę w ciągu kilku miesięcy.

USA krytykują kraje europejskie kupujące rosyjską ropę oraz produkty naftowe z Indii, uważając, że w ten sposób finansują one wojnę.

Możliwe jest spotkanie Trumpa z Zełenskim na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

- Oczekujemy, że Europejczycy zrobią, co do nich należy. Nie ruszymy spraw do przodu bez nich - stwierdził amerykański urzędnik w rozmowie z agencją Reutera i telewizją Bloomberg.

Bessent przypomniał, że prezydent USA Donald Trump wezwał kraje europejskie do nałożenia ceł w wysokości od 50 do 100 proc. na Chiny i Indie, aby pozbawić Rosję dochodów ze sprzedaży ropy, która jest głównym źródłem jej dochodów.

Wskazał, że w takim przypadku wojna zakończyłaby się w ciągu maksymalnie kilku miesięcy. - Gwarantuję, że jeśli Europa nałoży znaczne cła wtórne na nabywców rosyjskiej ropy, wojna skończy się za 60 lub 90 dni - powiedział urzędnik.

Sekretarz skarbu USA skrytykował zakup rosyjskiej ropy przez "niektóre kraje europejskie", oraz te, które kupują produkty naftowe rafinowane w Indiach, twierdząc, że przyczyniają się one do finansowania konfliktu.

Podkreślił, że administracja Trumpa nie nałoży dodatkowych ceł na chińskie towary, aby powstrzymać Chiny przed zakupem rosyjskiej ropy, chyba że kraje europejskie nałożą wysokie cła na Chiny i Indie.

Wojna w Ukrainie. USA otwarte na wykorzystanie rosyjskich aktywów

W tym samym wywiadzie Bessent wspomniał, że Stany Zjednoczone są gotowe współpracować z krajami europejskimi w celu rozważenia zaostrzenia sankcji wobec rosyjskich firm, w tym dużych koncernów naftowych, takich jak Rosnieft i Łukoil, a także w celu przygotowania się do aktywniejszego wykorzystania rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych po inwazji sił Moskwy na Ukrainę w 2022 roku.

- Można to osiągnąć, najpierw przejmując niewielkie części zamrożonych aktywów o wartości 300 miliardów dolarów lub umieszczając je w specjalnym podmiocie prawnym, który mógłby służyć jako zabezpieczenie pożyczki dla Ukrainy - powiedział.

Trump "prawdopodobnie" spotka się z Zełenskim w przyszłym tygodniu

Wiele wskazuje na to, że niedługo dojdzie do kolejnych rozmów amerykańskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

-Trump prawdopodobnie spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w przyszłym tygodniu i nadal ma nadzieję na wynegocjowanie porozumienia pokojowego z udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina - przekazał we wtorek sekretarz stanu Marco Rubio.

Do spotkania obu przywódców miałoby dojść na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Źródło: Unian, AFP

