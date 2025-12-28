W skrócie Trump i Zełenski deklarują, że są blisko porozumienia w sprawie Ukrainy.

W 100 proc. uzgodniono gwarancje bezpieczeństwa, plan pokojowy jest niemal gotowy.

Negocjacje obejmują trudne kwestie terytorialne, mają być kontynuowane w kolejnych tygodniach.

Zełenski powiedział, że w 100 proc. uzgodniono już gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

- Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - powiedział Trump podczas wspólnej konferencji z Zełenskim.

Prezydent USA ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii, pozostało jednak kilka szczególnie skomplikowanych.

- Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze - dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich dotyczy terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

- Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz - ocenił.

Spotkanie Trump - Zełenski. "Jesteśmy coraz bliżej porozumienia"

Trump zapowiedział także, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie, w tym także w poniedziałek.

Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa w 100 proc. w wymiarze militarnym.

- Plan dobrobytu dla Ukrainy jest finalizowany, omówiliśmy również kolejność następnych działań i zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju- zapowiedział Zełenski. Stwierdził też, że możliwa jest wizyta europejskich przywódców w Waszyngtonie.

Ukraiński prezydent zapowiedział także, że zespoły USA i Ukrainy będą nadal pracować nad wszystkimi aspektami porozumienia pokojowego. Stwierdził też, że możliwa jest wizyta europejskich przywódców w Waszyngtonie.

Koniec spotkania w Mar-a-Lago. Zełenski: Plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony

Podczas spotkania delegacji USA i Ukrainy doszło do rozmowy z przywódcami państw europejskich, podczas której Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Spotkanie prezydenta Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego rozpoczęło się w niedzielę wieczorem z kilkunastominutowym opóźnieniem. Start negocjacji poprzedziła rozmowa amerykańskiego przywódcy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Rozmowa przedstawicieli USA i Rosji trwała ponad godzinę i przez obie strony została określona jako "dobra". Zapowiedziano też, że kolejne połączenie Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się po zakończeniu spotkania z Zełenskim.

