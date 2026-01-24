W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o zakończeniu trójstronnych rozmów z udziałem Rosji i USA w Abu Zabi dotyczących możliwych warunków zakończenia wojny w Ukrainie.

Władze wojskowe sporządziły listę kwestii do omówienia podczas ewentualnego kolejnego spotkania, które może odbyć się w przyszłym tygodniu.

Rozmowy koncentrowały się na planie pokojowym, strefach buforowych oraz mechanizmach kontroli, a wszystkie strony uznały spotkanie za konstruktywne.

Prezydent Zełenski poinformował w wpisie na platformie X, że otrzymał już raport z przebiegu spotkania.

"Była to pierwsza od dłuższego czasu tego typu inicjatywa: dwa dni trójstronnych spotkań. Wiele kwestii zostało poruszonych, rozmowy miały konstruktywny charakter (...). Głównym tematem rozmów były możliwe warunki zakończenia wojny" - napisał.

Jak dodał ukraiński lider, w spotkaniu wzięli udział m.in. Jared Kushner, Steve Witkoff, Rustem Umierow oraz Kyryło Budanow. "Stronę rosyjską reprezentowali członkowie wywiadu wojskowego i sił zbrojnych" - wskazał.

Wojna w Ukrainie. Koniec rozmów Rosja - Ukraina - USA w Abu Zabi

"Strona amerykańska poruszyła kwestię potencjalnych form sformalizowania ustaleń dotyczących zakończenia wojny, a także warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia tego celu" - napisał.

Prezydent Ukrainy podkreślił także, że ceni sobie "zrozumienie potrzeby monitorowania i nadzorowania procesu zakończenia wojny przez Stany Zjednoczone oraz zapewnienia prawdziwego bezpieczeństwa".

Po zakończeniu spotkania wszyscy jego uczestnicy mają przedstawić raporty w swoich stolicach, a następnie ustalić z przywódcami zaangażowanych państw kolejne kroki.

"Przedstawiciele wojska sporządzili listę kwestii do omówienia podczas ewentualnego kolejnego spotkania. Jeśli strony będą gotowe do podjęcia dalszych działań - a Ukraina jest gotowa - kolejne spotkania odbędą się prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu" - wskazał.

Negocjacje Ukraina - Rosja. Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne spotkanie

Zełenski zakończył swój wpis podziękowaniami dla prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który był gospodarzem rozmów, a także "każdego, kto pomaga" w tym procesie. "Ukraina działa na rzecz pokoju i bezpieczeństwa" - dodał.

Zakończenie rozmów skomentował także rzecznik rządu ZEA, który przekazał, że rozmowy między delegacjami Rosji, Ukrainy i USA, które zakończyły się w sobotę w Abu Zabi, przebiegły w "konstruktywnej atmosferze".

Jak poinformował rzecznik, rozmowy skupiły się na wciąż nierozstrzygniętych elementach planu pokojowego zaproponowanego przez USA. Cytowane przez Reutera rosyjskie MSZ zadeklarowało, że Kreml jest gotów na kontynuację rozmów.

Negocjacje pomiędzy przedstawicielami trzech krajów rozpoczęły się w piątek i jak dotąd nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.

Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - powiadomiła w sobotę brytyjska telewizja Sky News. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji.

