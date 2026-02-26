Wojna w Ukrainie
Koniec najzacieklejszej bitwy o kluczowe miasto? Analitycy nie mają wątpliwości

Pokrowsk padł i znalazł się pod kontrolą Rosjan - oceniają eksperci ISW. Od niemal miesiąca nie ma dowodów na obecność ukraińskich sił w mieście, które było jednym z kluczowych węzłów logistycznych rejonu - dodają, publikując najnowsze mapy. Wprost wskazują też, gdzie ruszy teraz armia Władimira Putina.

W skrócie

  • ISW ocenia, że Moskwa zdobyła Pokrowsk, gdzie od miesięcy toczyły się zacięte walki.
  • Eksperci opierają swoje twierdzenia na danych dotyczących braku dowodów obecności sił ukraińskich w mieście.
  • Analitycy podkreślają, że brak szybkich postępów Rosjan po zajęciu Pokrowska oznacza, że przejęcie kolejnych terenów nie jest nieuchronne.
W najnowszej aktualizacji z linii frontu Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że najprawdopodobniej Rosja zajęła Pokrowsk w obwodzie donieckim, gdzie w ostatnich miesiącach toczyły się najbardziej zacięte walki.

Analitycy ISW wskazują, że od końca stycznia 2026 roku nie zaobserwowali żadnych dowodów na obecność w mieście sił ukraińskich. Ostatnie ruchy Ukraińców odnotowano 28 stycznia.

"ISW ocenia więc, że rosyjskie siły zdobyły osadę w ciągu ostatnich kilku tygodni" - wskazano. Podkreślono, że kampania okupanta mająca na celu zdobycie miasta, liczącego przed wojną 60 tysięcy mieszkańców, trwała prawie dwa lata.

    Pokrowsk padł, Ukraińcy zniknęli z miasta. Nowe dane ISW

    Natarcie na Pokrowsk rozpoczęło się w lutym 2024 roku po zajęciu Awdijiwki (około 39 km na południowy wschód od miasta). Większość Pokrowska pod kontrolą Rosjan miała znaleźć się w grudniu 2025 roku. Równocześnie trwały też walki o Myrnohrad (na wschód od Pokrowska). Rosjanie zajęcie osady ogłosili 28 grudnia - przypominają eksperci.

    Już wcześniej pojawiały się ze strony Moskwy głosy, z których wynikało, że Pokrowsk padł. 19 grudnia w dorocznym przemówieniu prezydent Rosji Władimir Putin mówił, że zajęcie tego miasta "otwiera rosyjskiej armii wiele kierunków natarcia". Jednocześnie jednak Ukraińcy dementowali te informacje, podkreślając, że wciąż działają w rejonie. Przyznawali jednak otwarcie, że sytuacja jest trudna.

    "Pokrowsk miał znaczenie operacyjne jako ważny węzeł logistyczny" - przypomina ISW. Analitycy dodają jednak, że funkcja ta ograniczana była już od lipca 2025 roku.

    Mapa terenu z wyraźnie zaznaczonymi strefami konfliktu zbrojnego i rozmieszczeniem punktów strategicznych oznaczonych czerwonymi symbolami, z wyodrębnieniem centralnego miasta na tle okolicznych miejscowości.
    Sytuacja w Pokrowsku w obwodzie donieckim - mapa projektu DeepState, dane z 24 lutego 2026 rokuDeepStateMap materiał zewnętrzny

    Wojna w Ukrainie. Rosja zajęła Pokrowsk. Co to oznacza?

    Co zajęcie Pokrowska przez Rosjan oznacza zatem dla ukraińskich obrońców w regionie?

    Badacze podkreślają, że Rosja nie wykorzystała faktu zajęcia miasta, by szybko posuwać się dalej w głąb obwodu - to pokazuje, że zajęcie przez Rosję pozostałej części regionu nie jest nieuchronne ani nieuniknione - czytamy.

    ISW wskazuje, że od grudnia 2025 roku Rosjanie nie byli w stanie zająć nawet osady Hryshyne, którą od Pokrowska dzielą "zaledwie dwa kilometry". Badacze oceniają, że Kreml nie ma warunków operacyjnych, by prowadzić działania ofensywne w kierunku tzw. pasa twierdz. Według ekspertów to właśnie te umocnienia będą w najbliższych miesiącach głównym celem okupanta.

    Eksperci think tanku analizują, że szturm na Pokrowsk był powolny i dla Rosjan bardzo kosztowny. Dodają, że obecnie nie spodziewają się szybkiej ofensywy w innych kluczowych regionach obwodu donieckiego.

    "Pokrowsk jest znacznie mniejszym miastem, zarówno powierzchniowo, jak i pod względem liczby ludności, niż Kramatorsk i Słowiańsk, które stanowią północny kraniec silnie umocnionego pasa fortec Ukrainy w obwodzie" - napisano.

    Brak szybkich postępów po zajęciu Pokrowska obala tezy Kremla, że teraz wojska będą w stanie szybko i łatwo przejmować kolejne tereny - oceniono.

    O Słowiańsku i Kramatorsku, jako ważnych celach Rosjan, mówili na początku stycznia analitycy projektu DeepState Rusłan Mykuła i Roman Pohoriły. Jak wskazali w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, to tam rozegra się "generalna bitwa o obwód doniecki".

