Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Koniec chwilowej ulgi w Ukrainie. "Rosjanie nie chcą"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosja odmówiła przedłużenia zawieszenia broni w obwodzie chersońskim - przekazał agencji AFP wysoki rangą ukraiński urzędnik. Porozumienie zawarto w celu umożliwienia ewakuacji mieszkańców Oleszek. Nie wszyscy chcieli uciekać. Ci, którzy zostali, mogą ponownie zostać odcięci od dostaw żywności.

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Ewakuowani mieszkańcy Oleszek rozmawiają z przedstawicielem urzędu rzecznika praw obywatelskich Ukrainy.
Ukraińcy ewakuowani z okupowanego ukraińskiego miasta OleszkiMAXYM MARUSENKO / NURPHOTO / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy, dotyczącą przedłużenia zawieszenia broni w obwodzie chersońskim, które kończy się w nocy z niedzieli na poniedziałek - podało źródło AFP.
  • Celem rozejmu, wynegocjowanego przy udziale Melanii Trump, była ewakuacja około dwóch tysięcy mieszkańców Oleszek oraz dostarczenie im żywności i leków.
  • Sekretarz stanu USA Marco Rubio sceptycznie odnosi się do możliwości osiągnięcia pokoju w najbliższych miesiącach i członkostwa Ukrainy w NATO - wynika z kolei z ustaleń Radia Swoboda.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy miało zaoferować Rosji przedłużenie zawieszenia broni w obwodzie chersońskim. - Rosjanie nie chcą - przekazał agencji AFP jeden z ukraińskich urzędników.

Umowa zaczęła obowiązywać we wtorek i wygasa w nocy z niedzieli na poniedziałek. To najdłuższy rozejm od czasów pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę; przez część komentatorów określany mianem "najpoważniejszego". Żadna ze stron nie zgłosiła jego naruszeń.

Ewakuacja z Oleszek. Zawieszenie broni w obwodzie chersońskim

Celem zawieszenia broni, wynegocjowanym przy udziale pierwszej damy USA Melani Trump, była m.in. ewakuacja mieszkańców Oleszek. Szacowano, że około dwa tysiące osób przebywało tam bez możliwości zaopatrzenia się w żywność. Po ogłoszeniu rozejmu zaoferowano im ewakuacje na terytorium kontrolowane przez Ukrainę lub pozostanie na miejscu z uzupełnionymi zapasami jedzenia i leków.

Jak zaznacza agencja Associated Press, dla bezpieczeństwa osób, które zostały w okupowanym mieście, nie ujawniono ich liczby.

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Rozejm skomentował m.in. papież Leon XIV. Wyraził nadzieję, że wydarzenie to "wzmocni pragnienie dialogu i doprowadzi do powstania nowych, konkretnych inicjatyw pokojowych". Tymczasem w rozmowie z reporterami AFP jeden z ukraińskich żołnierzy wyznał, że boi się tego, co Rosjanie mogą zrobić po wznowieniu walk..

Rosja ma wznowić ataki. Apel lokalnych władz w Ukrainie

Gubernator obwodu chersońskiego Oleksandr Prokudin zwrócił uwagę, że w najbliższych dniach może dojść do wzmożonych działań Rosji w tym rejonie. Zaapelował do mieszkańców o "natychmiastową reakcję na ostrzeżenia przed rosyjskimi atakami".

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę drogową, w tym mosty w Kijowie, a także na obiekty energetyczne. Ukraina w odpowiedzi atakowała rosyjskie rafinerie.

Redakcja kanału Dnipro Osint poinformowała w niedzielę, że w ciągu ostatnich trzech dni ukraińskie drony unieruchomiły rafinerie, których produkcja odpowiada 10 proc. mocy przerobowej rosyjskiego sektora energetycznego. To jednak szacunki, a nie oficjalne dane.

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Negocjacje Rosji, USA i Ukrainy. Rubio sceptyczny

Według oświadczeń stron rosyjskiej i ukraińskiej jeszcze w listopadzie mogą zostać wznowione negocjacje pokojowe przy udziale Stanów Zjednoczonych. Rozmowy wstrzymano w lutym po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran.

Tymczasem jednak w Białym Domu nie wszyscy mają pochlebnie patrzeć na pomysł negocjacji. Jak wynika z ustaleń Radia Swoboda, w prywatnych rozmowach z europejskimi urzędnikami sekretarz stanu USA Marco Rubio sceptycznie odnosił się do możliwości osiągnięcia pokoju w najbliższych miesiącach. Miał również stwierdzić, że przystąpienie Ukrainy do NATO wydaje się na ten moment nierealistyczne.

Źródła: AFP, AP, Radio Swoboda

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