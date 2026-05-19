Koniec azylu dla ukraińskich mężczyzn? UE pracuje nad zmianą przepisów

O możliwych zmianach dla ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy wyjeżdżają do krajów UE, Ylva Johansson mówiła w wywiadzie dla Deutsche Welle. Specjalna Przedstawicielka Unii Europejskiej ds. Ukraińców przyznała, że obecnie omawiane są różne opcje ograniczeń.

- Nie wydaje się do końca logiczne, że wielu powołanych do wojska mężczyzn, którym nie wolno opuszczać Ukrainy, po prostu przekracza granicę, być może nawet nielegalnie, i od razu otrzymuje tymczasową ochronę - mówiła, nadmieniając, iż wykorzystywanie takiego prawa to "sprzeczny sygnał, jaki Europa wysyła Ukrainie".

Wojna w Ukrainie. UE planuje zmiany dla ukraińskich mężczyzn

Johansson poinformowała, że osobiście popiera wprowadzenie pewnych wyjątków w obecnie funkcjonującym statusie uchodźcy. Zaznaczyła jednocześnie, że nie ma obecnie konsensusu, wśród krajów członkowskich UE, co do ostatecznych zmian.

Według Przedstawicielki Unii Europejskiej ds. Ukraińców należy spodziewać się, że ograniczenia będą "bardzo niewielkie".

Wcześniej rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert również informował o zmianach w statusie uchodźcy dla Ukraińców. Wówczas stwierdził, że mogą one dotknąć miliony osób, jednak nie przekazał żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że konsultacje w tej sprawie trwają od marca i obecnie znajdują się "w fazie przejściowej".





