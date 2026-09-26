W skrócie Rafineria w Ilsku, zaopatrująca okupowane przez Rosję tereny Ukrainy, zapłonęła po nocnym nalocie dronów.

Naloty objęły obiekty przemysłowe i domy mieszkalne w obwodzie rostowskim.

W Kraju Krasnodarskim trafiono dwa przedsiębiorstwa. Lokalne władze informują o trzech ofiarach śmiertelnych i dwóch rannych.

W Zaporożu po rosyjskich nalotach zginęły dwie kobiety, a w Kijowie ranna został jedna osoba.

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Ukraina przeprowadziła w nocy nalot na kilka regionów Rosji. Drony trafiły w obiekty przemysłowe oraz domy mieszkalne w przygranicznym obwodzie rostowskim.

W mieście Azow ranne zostały cztery osoby - wynika z relacji gubernatora Jurija Slusara. Zniszczenia odnotowano m.in. w szkole i ośrodku kultury. Uszkodzone zostały mieszkania i samochody.

Ukraińskie kanały w mediach społecznościowych informowały, że celem nalotu były prawdopodobnie zaopatrujące rosyjski przemysł zbrojeniowy Zakłady Optyczno-Mechaniczne Azowa. Nie wiadomo, czy doszło tam do zniszczeń.

Rosyjska rafineria trafiona. Ukraińcy przypuścili nocny atak

Ukraińcy dosięgli celów również w Kraju Krasnodarskim. Szef regionu Weniamin Kondratjew wydał lakoniczny komunikat o trafionych dwóch przedsiębiorstwach. Przyznał, że są ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby. Reuters, powołując się na "lokalne władze", poinformował, że trzy osoby nie żyją, a dwie zostały ranne.

Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskich rządach, a także baczny obserwator wydarzeń na froncie, poinformował o trafieniu rafinerii w Ilsku.

"Rafineria jest wykorzystywana do zaopatrywania w paliwo tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy oraz jednostki wojskowe rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego" - zauważył, publikując zdjęcie płonącego kompleksu.

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Wojna w Ukrainie. Tragiczny bilans ataku Rosji w Zaporożu

Rosja ostatniej nocy przeprowadziła naloty na Zaporoże. Atak na dom mieszkalny spowodował śmierć dwóch kobiet. Ukraińska Prawda precyzuje, że chodzi o mamę i babcię trzylatka.

W Kijowie dron trafił w budynek biurowy. W środku wybuchł pożar, panowało duże zadymienie. Jedna osoba została ranna po upadku bezzałogowca na pustostan.

Straty odnotowano również w obwodzie kijowskim. Zniszczono magazyn, budynki mieszkalne i samochody. Dwie osoby są poszkodowane.

Źródła: Meduza, Reuters, Ukraińska Prawda



