W skrócie Aby przekroczyć granicę Unii Europejskiej lub ubiegać się o ochronę tymczasową, obywatele Ukrainy będą musieli posiadać potwierdzenie wyłączenia z mobilizacji wojskowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie w marcu przyszłego roku i obejmą obywateli Ukrainy w wieku od 23 do 60 lat ubiegających się o ochronę po wprowadzeniu regulacji.

Dyrektywa o ochronie tymczasowej umożliwia obywatelom Ukrainy legalny pobyt, pracę i korzystanie z pomocy socjalnej w krajach UE.

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Nowe wytyczne, które oficjalnie wejść mają w życie w marcu przyszłego roku, są pokłosiem wniosku złożonego do Komisji Europejskiej przez władze Ukrainy. Rząd chce w ten sposób ograniczyć osobom w wieku mobilizacyjnym możliwość uchylania się przed służbą wojskową.

Obywatele Ukrainy - zarówno mężczyźni jak i kobiety - chcąc wjechać na terytorium jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej i złożyć wniosek o ochronę tymczasową, będą zobowiązani do wykazania dokumentu zaświadczającego, że nie są objęci poborem.

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- Prace nad zmianami są na ukończeniu. Polska je popiera - powiedział w rozmowie z "Rz" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Ustalenia zostały zawarte przy okazji planowanego przedłużenia terminu wygaśnięcia tymczasowej ochrony dla Ukraińców przebywających na terenie państw UE z marca 2027 r. na marzec 2028 r.

Regulacje dotyczyć będą osób w wieku 23-60 lat. Kluczowy jest jednak fakt, że chodzi jedynie o tych obywateli Ukrainy, którzy będą wnioskować o protekcję już po uchwaleniu nowego prawa.

- Polska zmieniła już przepisy wobec obywateli Ukrainy, wygaszając specustawę, więc zmiany, jakie chce wprowadzić UE nie mają znaczenia dla naszych krajowych przepisów - uściśla Duszczyk.

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Dyrektywa o ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy została uruchomiona po raz pierwszy przez Radę UE wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. W jej myśl osoby uciekające przed wojną miały prawo do przebywania na terenie krajów wspólnoty.

Dzięki uzyskanym przywilejom obywatele Ukrainy nie muszą przechodzić przez długotrwałą procedurę dotyczącą uzyskania statusu uchodźcy. Mogą legalnie podejmować pracę i samemu zadecydować o tym, w którym kraju UE zamieszkać. Tymczasowa ochrona obejmuje także pomoc socjalną.

W czerwcu 2025 r. Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu okresu działania systemu do 4 marca 2027 r. Do końca marca tego roku z ochrony korzystało 4,32 mln obywateli Ukrainy - z danych Eurostatu wynika, że najwięcej w Niemczech (1,2 mln) i Polsce (960 tys.).

W liczbę tę włączonych jest 1,15 mln mężczyzn w wieku mobilizacyjnym.





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