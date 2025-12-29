"Cały świat docenia wysiłki pokojowe prezydenta Trumpa i jego zespołu" - napisał na X Dmitrijew, który pełni funkcję specjalnego wysłannika Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą.

Spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent USA: Rosja pomoże w odbudowie Ukrainy

Putin powiedział mi, że Rosja pomoże w odbudowie Ukrainy i chce, by odniosła ona sukces - oświadczył prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Stwierdził też, że rozumie sprzeciw Putina przeciwko zawieszeniu broni.

Trump twierdząco odpowiedział na pytanie, czy rozmawiał w niedzielę z Putinem na temat odpowiedzialności Rosji za odbudowę Ukrainy.

- Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA.

Pytany o sprzeciw Putina wobec zawieszenia broni na czas przeprowadzenia referendum w sprawie porozumienia, Trump powiedział, że rozumie jego stanowisko, lecz zaznaczył, że można ten problem rozwiązać.

Trump powiedział też, że jest gotowy odwiedzić Ukrainę, jeśli będzie to konieczne do finalizacji porozumienia. Dodał przy tym, że zaproponował, iż może wystąpić w ukraińskim parlamencie, by pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy.

Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzy Polsat News Polsat News